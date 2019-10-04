مال وأعمال

أعلنت شركة الامتياز الاستثمارية عن حصول شركة تابعة على اقل الأسعار بمناقصة تابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية، بقيمة 17.621 مليون دينار. وقالت «الامتياز» في بيان للبورصة، ان المناقصة تتعلق بانشاء وانجاز وصيانة (4) خطوط مياه عذبة رئيسية بمدينة جنوب المطلاع السكنية والتابعة لوزارة الكهرباء والماء. وأوضحت الشركة انه من المتوقع تحقيق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدره 2 - 4 في المئة من قيمة العقد، وهي نسبة تقديرية وغير ثابتة. وأفادت «الامتياز» بأن حصتها من صافي الأرباح ستكون بنسبة حصتها في الشركة التابعة البالغة 50.69 في المئة.

