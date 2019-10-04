مال وأعمال

توقع تقرير اقتصادي نمو اقتصاد الانترنت في منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة 39 في المئة العام الحالي ليصل الى 100 مليار دولار وذلك مع توسع تطبيقات ومواقع التسوق عبر الانترنت بالمنطقة وسط ازدياد ملحوظ في شعبية تطبيقات المواصلات والنقل.

جاء ذلك في التقرير السنوي المشترك والصادر اليوم الخميس عن شركة (غوغل) وشركة الاستثمار الحكومي (تيماسيك) بسنغافورة وشركة (باين) الاستشارية الامريكية.

ورفع التقرير توقعات نمو اقتصاد الانترنت في المنطقة بحلول عام 2025 الى 300 مليار دولار بزيادة تقدر بحوالي 60 مليون دولار من توقعاته السابقة المقدرة بـ 240 مليار دولار موضحا ان صناعة الانترنت في المنطقة تضاعفت اكثر من ثلاثة اضعاف خلال السنوات الاربع الماضية.وأسند التقرير ارتفاع وتيرة النمو التي فاقت التوقعات الى توفر الانترنت بشكل واسع بتكاليف في متناول شرائح كبيرة من السكان مع ثقة المستهلك بالخدمات الرقمية بشكل كبير. وأفاد بأن عدد مستخدمي الانترنت في الدول التي شملها التقرير وهي اندونيسيا وماليزيا وفيتنام وسنغافورة والفلبين ارتفع الى 360 مليون مستخدم مقارنة بـ 260 مليون مستخدم قبل اربعة اعوام.

