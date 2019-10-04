مال وأعمال

اختتمت اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي اعمالها في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 2 اكتوبر.

وشاركت فيها الكويت برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح الذي تم انتخابه نائبا اول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وأسفرت انتخابات المجلس التنفيذي للايكاو عن فوز كل من استراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والارجنتين وكولومبيا ومصر وفنلندا والهند والمكسيك وهولندا ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وجنوب افريقيا واسبانيا وكوستاريكا وكوت ديفوار والدومينيكان وغينيا الاستوائية واليونان وماليزيا والبارغواي والبيرو وجمهورية كوريا والسودان وتونس والامارات العربية المتحدة وزامبيا بعضوية مجلس الادارة.

وعبر رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح عن تهنئته الخالصة لجميع الدول العربية الفائزة بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو) للفترة 2019 - 2022 متمنيا لجميع الدول التي حازت عضوية المجلس التنفيذي التوفيق والنجاح بما يخدم مصلحة قطاع النقل الجوي في العالم.

وقال الشيخ سلمان الصباح بصفته رئيسا للمنظمة العربية للطيران المدني ان «المجموعة العربية نجحت بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الاقليمية الفاعلة في الحصول على خمسة مقاعد من اصل 36 مقعدا لمجلس الايكاو» مشددا على اهمية تضافر جهود الدول الاعضاء لمواصلة تقدم وتطور الطيران المدني في العالم بكل قطاعاته».

واستعرضت الجمعية العمومية البرنامج العالمي لتدقيق الامن وفقا لمنهج الرصد المستمر والمعلومات عن مجمل تنفيذ البرنامج والنتائج الرئيسية لعمليات التدقيق وتحليل التنفيذ الفعال للعناصر الرئيسية في اجهزة الدولة لمراقبة امن الطيران.وناقشت الجمعية العمومية ايضا تقريرا بشأن الانشطة الرئيسية المتصلة بالتطورات الاخيرة التي طرأت على تطبيق استراتيجية برنامج (الايكاو) لتحديد هوية الراكب.

وتجدر الاشارة الى ان دولة الكويت تترأس حاليا المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للجامعة العربية منذ مايو 2018.

