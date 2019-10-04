مال وأعمال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الاستراتيجية لمنتخب الكويت للدراجات المائية التابع للنادي البحري الكويتي للعام التاسع على التوالي، والتي تشمل مشاركته في بطولة العالم للدراجات المائية للعام 2019 التي ستقام في شهر أكتوبر الحالي في الولايات المتحدة الأميركية.

وبينت الشركة في بيان أن رعايتها لأبطال العالم لتسع سنوات متتالية تأتي تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، حيث أعربت عن تمنياتها لأبطال المنتخب بالتوفيق في مشاركتهم ببطولة العالم والمعسكر التدريبي الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحةً أن رعايتها لأبطال منتخب الكويت خلال السنوات التسع الماضية جاءت لتؤكّد من ثقتها الكبيرة في كفاءات الشباب الكويتي الذي يحمل اسم الكويت في المحافل الإقليمية والعالمية على حد السواء.

وأشارت زين إلى أن منتخب الكويت للدراجات المائية قد تم تشكيله واعتماده رسمياً من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي، وذلك لتمثيل دولة الكويت في جميع البطولات الإقليمية والعالمية، حيث أحرز أبطال المنتخب العديد من الإنجازات خلال مشاركاتهم السابقة في عدد من أكبر البطولات الخليجية والآسيوية والعالمية أبرزها لقب بطولة العالم العام الماضي 2018 ومجموع العلامة الكاملة للنقاط، والتي تُعتبر أقوى البطولات المقامة تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات المائية (IJSBA)، هذا بالإضافة إلى ألقاب الفئات في بطولة الإمارات الدولية وكأس ملك تايلند ومجموعة من المراكز الأولى في بطولة العالم للدراجات المائية في المواسم الأخيرة.

وأعربت الشركة عن فخرها بجميع الفرق الوطنية التي تحمل العلم الكويتي وتحقق باسمه الإنجازات الكبيرة في شتى أنحاء العالم، موضحة أنها حريصة على تشجيع أبطال هذا المنتخب والذي يعتبر واحداً من الفرق الوطنية المهمة التي تسعى إلى المساهمة في الارتقاء بالمستوى الرياضي في الكويت محلياً ودولياً.

وأكدت زين أن رعايتها جاءت تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، ومنها رياضة الدراجات المائية التي تعتبر من الرياضات المائية المحببة والشهيرة بين فئة الشباب في الكويت، حيث لن تألو الشركة جهداً في مواصلة مساهماتها لإبراز الطاقات الوطنية وإنجازاتهم أينما كانوا.

