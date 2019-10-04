مال وأعمال

أصدر «ساكسو بنك»، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت، توقعاته الفصلية للربع الأخير من عام 2019.

وفي هذا الصدد، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى «ساكسو بنك»: «سيتذكر العالم أجمع عام 2019 بوصفه بداية النهاية لأضخم تجربة نقدية على الإطلاق، والعام الذي أطلق مرحلة من الركود العالمي برغم معدلات الفائدة الإسمية والحقيقية الأكثر انخفاضاً في التاريخ. إذ وصلت السياسة النقدية إلى نهاية طريق طويل للغاية وأثبتت فشلها في نهاية المطاف».

«وفي ظل هذا النظام العالمي الذي تشوبه السياسات النقدية الفاشلة والمسار الطويل والشاق الذي ترسمه السياسات المالية، لم يعد أمام الاقتصاد العالمي سوى أداة وحيدة ليلجأ إليها؛ إذ يتمثل الحل الأخير بخفض سعر العملة العالمية: الدولار الأميركي».

«وتبلغ القيمة التقريبية للديون العالمية ما يصل إلى 240 تريليون دولار أميركي، وهو مبلغ يُعادل 240% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتم تقويم الجزء الأكبر من هذه الديون بالدولار الأميركي نظراً للدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياطية والسيولة الكبيرة التي تتمتع بها أسواق رأس المال الأميركية».

«وفي هذا الصدد، أصبحت آفاق كافة فئات الأصول مسألة متعلقة بسيولة الدولار الأميركي واتجاهه. ففي حال ارتفعت قيمة الدولار بنسبة كبيرة، تزداد الضغوط التي يشهدها النظام: ولا تنحصر المسألة بالصادرات الأميركية فحسب، بل تمتد وصولاً إلى الأسواق الناشئة نتيجة اعتمادها الكبير على آلات التصدير والتمويل بالدولار الأميركي».

«ومن المرجح أن يُسهم إضعاف الدولار الفتّاك في دق الإسفين الأخير في نعش دورة الائتمان الكبرى التي بدأت في السنوات الأولى من ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم إعادة ضبط بيان الميزانية الأميركية وجرى تثبيت الدولار الأميركي من خلال النصر الذي حققه فولكر على التضخم بعدما لجأ نيكسون إلى فكّ الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971. ومنذ ذلك الوقت، بزغت دورة الائتمان الكبرى نتيجة للعولمة وإقراض المال من خلال سك الدولار الأميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية».

