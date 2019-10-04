مال وأعمال

أظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا نزل بأكثر من المتوقع إلى 9.26 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، منخفضا بقدر كبير مقارنة مع 15.01 في المئة في الشهر السابق في ما يرجع بشكل كبير إلى قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس.

وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 0.99 في المئة في سبتمبر أيلول بما يقل عن توقعات الاستطلاع مجددا والتي أشارت إلى 1.30 في المئة .

وارتفع التضخم السنوي في سبتمبر من العام الماضي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25 في المئة في أكتوبر بسبب أزمة العملة في تركيا والتي دفعت الاقتصاد صوب الركود. ونزل التضخم منذ ذلك الحين، وتسببت القفزة الحادة للتضخم في العام الماضي في دفع القراءة السنوية للانخفاض.

