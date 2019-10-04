مال وأعمال

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي حول سوق العقار المحلي بالربع الثاني إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في المدن الجديدة طبقاً للبرنامج الزمني الذي وضعته المؤسسة للخطة الإنمائية الحالية 2015/2016 2019/2020، وتهدف دولة الكويت أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار، من خلال العديد من المشروعات المطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال العامة، بالإضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها المؤسسة وفقاً لشروط فنية وضعتها لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد بعضاً من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.

وقد نجحت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة طبقاً لآخر تقرير صادر عنها في يونيو 2019، حيث تمكنت المؤسسة من تثبيت عدد الطلبات السكنية القائمة عند حدود 94 ألف طلب بنهاية الربع الثاني بنسبة 5.4% عن الربع السابق له، ونجحت جهودها في تخفيض رصيد الطلبات المتراكمة 3% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية، ونجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ خطتها وفق جدول توزيع الوحدات السكنية بمساحة 400 متر مربع للقسيمة، وطبقاً للبيانات المنشورة على الموقع الااكتروني للمؤسسة وفق آخر تحديث لها فقد أعلنت عن ست توزيعات بالضاحية الثامنة من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد في الفترة من نهاية فبراير حتى منتصف مارس لعدد 1,816 قسيمة حكومية، وتصل عدد التوزيعات المقررة 22 توزيعة في الضاحية الرابعة من مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد على مرحلتين متتاليتين، وطبقاً لخطة التوزيع 2018/ 2019 تخطط المؤسسة لتوزيع 12,000 قسيمة في ذات المشروع وتستكمل خطتها ووفقاً لجدول توزيعات الوحدات السكنية للسنة المالية 2018/ 2019. وتقترب مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية من 1.4 مليار دينار في عدة مدن سكنية جديدة، من خلال مشاريع مازالت قيد التنفيذ وأخرى في طور التخطيط والتصميم، ومشاريع مستقبلية تنوي المؤسسة تنفيذها في بعض المدن السكنية الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث تخطط المؤسسة لتصميم مشروعات سكنية في 6 مناطق مختلفة تضم أكثر من 53 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 م2 كما في جنوب صباح الأحمد التي تبعد 70 كم عن محافظة العاصمة، ومدينة جنوب سعد العبدالله التي تبعد 27 كم، وجنوب عبدالله المبارك التي تبتعد بمسافة حوالي 16 كم، بالإضافة إلى منطقة خيطان في محافظة الفروانية ومنطقة شرق تيماء التي تقع في وسط محافظة الجهراء، وكذلك المساكن منخفضة التكاليف في المنطقة الغربية لدولة الكويت وتبتعد 45 كم عن العاصمة و15 كم عن محافظة الجهراء.

بالإضافة إلى مشاريع أخرى مازالت قيد التنفيذ لتسليم نحو 39 ألف قسيمة بمساحة 400 م2 منها حوالي 900 شقة مساحتها 385 م2، وتتوزع تلك المشروعات في عدة مدن سكنية منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل مساحتها 600 م2، ومدينة جابر الأحمد التي تبتعد 22 كم عن العاصمة، وجنوب المطلاع ومدينة صباح الأحمد وشمال غرب الصليبخات ومدينة غرب عبدالله المبارك كذلك.

وتخطط المؤسسة لعدة مشروعات مستقبلية توفر ما يقترب من 140 وحدة سكنية بمساحة 400م2 كما في مدينة الصابرية التي تقع شمال البلاد على مسافة 60 كم من محافظة العاصمة، وتضم وحدها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، كذلك في مدينة الخيران والتي تبتعد حوالي 80 كم عن العاصمة وتضم ما يقترب من 36 ألف وحدة سكنية، ومدينة نواف الأحمد التي تبتعد حوالي 110 كم عن العاصمة وتضم 52 ألف وحدة سكنية بمساحة 400م2، وفق بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

