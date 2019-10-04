مرأة

كثيرًا ما يواجه الآباء والأمهات صعوبات كبيرة عندما يحاولون إقناع أطفالهم بتناول الأكل الصحي المفيد والتخلي عن الوجبات السريعة والمعلبات التي تستهويهم.

حيث ينجذب الأطفال كثيرًا الى إعلانات الوجبات السريعة ومذاقها المميز الذي يختلف كثيرًا عن الأطعمة الصحية ولكنهم يجهلون أضرار تلك الوجبات على صحتهم فيما بعد لهذا يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية الحفاظ على صحة أبنائهم ومنعهم من تناول تلك الأطعمة.

- كيف أعلم الأطفال حب الفواكه والخضراوات؟

هناك الكثير من الحالات التي تم إجراؤها على عدة أطفال في أعمار مختلفة والتي أثبتت أنه يمكن بسهولة أن يتناول الطفل الخضراوات والفواكه ولكن في حالة تقديمها إليه بشكل مختلف، حيث يفضل الأطفال دائمًا التجديد في شكل ومذاق الطعام، كما ثبت أنه كلما تم تقديم أنواع مختلفة من الفواكه والخضراوات للطفل في سن مبكرة وبشكل منتظم كلما زاد حب الفواكه والخضراوات عند الأطفال خاصة قبل بلوغهم العام الثاني من عمرهم.

استهدفت إحدى الدراسات 338 طفلًا تراوحت أعمارهم ما بين الأربعة أشهر والـ38 شهراً، ومن خلال تلك الدراسة ثبت أنه من الضروري البدء مبكرًا في تقديم الفواكه والخضراوات للطفل بانتظام وبشكل متكرر بحيث تصل من 5 الى 10 مرات في اليوم.

ولقد ثبت أيضاً ان الأطفال الأصغر سنًا من بين باقي الأطفال الذين أجريت عليهم تلك الدراسة استطاعوا تناول كميات أكبر من الخضراوات والفواكه مقارنة بما هم أكبر منهم سناً، والسبب هنا يعود إلى أن بلوغ الطفل شهره الـ24 يكون لديه خوف وتردد كبير في تجربة الأنواع الجديدة من الطعام. طرق مختلفة تساعدك في تعليم طفلك حب الفواكه والخضراوات:

1- من الضروري أن تكوني قدوة حسنة لطفلكِ فالأطفال دائماً يقلدون الآباء والأمهات في تصرفاتهم، لهذا احرصي على تناول الخضراوات والفواكه أمام طفلكِ لتشجيعه على تناولها باستمرار.

2- كما ينصح بضرورة اختيار أنواع الطعام الصحي لكِ ولطفلكِ ولكل أفراد أسرتكِ وتجنب تناول الأطعمة المضرة بالصحة والتي تسبب ضرراً كبيراً بصحة الأطفال بوجه خالص.

3- ينصح بتحضير الأطعمة التي يحبها طفلكِ بداخل المنزل فدائمًا ما نجد الأطفال مولعين بحب البرجر والحلويات والسكريات، تعلمي طرق صنع تلك الأطعمة في المنزل لتتأكدي من تحضيرها بعناصر صحية ونظيفة تفيد أطفالكِ.

4- تغيير الشكل المعتاد للفواكه والخضراوات حيث شكل الطعام المعتاد يجعل الطفل يشعر بالملل ولا يحب تناوله فيما بعد خاصة عندما تكررين نفس الوجبة بنفس الطريقة والشكل والمذاق في كل يوم، لهذا كثيرًا ما نجد الأمهات في حيرة من أمرهن في التعامل مع رفض الطفل لتناول الطعام.

انتشرت مؤخرًا الكثير من الطرق الصحية التي تساعدكِ على تحضير الوجبات الصحية لطفلكِ بدون أن يرفضها الطفل، فمثلًا يمكنكِ إدخال الفواكه في صنع بعض أنواع الحلويات التي يحبها طفلكِ أو إدخال الخضراوات في أنواع متعددة من الطعام بدون ان تظهر بشكلها المعتاد لطفلكِ، ولا تستهلكي أبدًا في تحضير وجبة الطعام لطفلكِ بدون العمل على إظهارها بشكل ومذاق مختلف في كل مرة حتى لا يهرب الطفل من تناول وجباتكِ ويلجأ الى الوجبات والأطعمة السريعة خارج المنزل.

