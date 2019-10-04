مرأة

كثيرًا ما يحتار الاباء والأمهات حول السبب الذي يجعل اطفالهم يشعرون بالجوع بشكل مستمر حتى بعد تناول الوجبات، مما يثير قلق الكثير من الاهالي حول خوفهم من خطر اصابه اطفالهم بالسمنة. إليكِ بعض الاسباب التي تساعدكِ في معرفة ما الذي يجعل الطفل يشعر دائمًا بالجوع حتى بعد تناوله الوجبات الرئيسية.

الربط بين الأنشطة والأكل

من الضروري أن تعلمي سيدتي ان تناول طفلكِ للطعام لا يرتبط كثيرًا بشعوره بالجوع ولكنه يرتبط بشكل كبير بالنشاط الذي يقوم به، فعادة ما يتناول الطفل الطعام اثناء مشاهدة التلفاز او استخدام الكومبيوتر والألعاب الالكترونية أو ركوب السيارة وغيرها من الانشطة المختلفة التي يعتاد الاطفال خلالها تناول الطعام لذلك فعند قيامه بتلك الانشطة بالرغم من تناوله الطعام مسبقًا يحتاج إلى تناول الطعام مرة اخرى.

لعلاج تلك المشكلة يفضل استخدام جدول زمني مرن في تغذية الطفل، حيث يمكن تعويد الطفل على تناول الطعام في اوقات معينة بدلًا من تناول الطعام اثناء مشاهدة التلفاز أو اثناء الخروج مع الأسرة في السيارة، حيث يتم تعويد الطفل على تناول الطعام على المائدة في وجبات منتظمة مما يساعد الطفل على التعود على مواعيد ونظام التغذية المحدد وسوف يقل طلبه المستمر للطعام.

الشعور بالحرمان

في بعض الحالات عندما يمنع الطفل من تناول طبق اضافي من الحلويات أو الطعام المفضل لديه يزداد لديه هوس تناول الطعام مما يدفعه الى الرغبة في تناول المزيد والمزيد كلما اتيحت له الفرصة ورأى الطعام امامه.

علاج تلك المشكلة يكمن في وضع روتين لتناول الطعام الصحي للطفل على مائدة الطعام مع الحرص على ابقاء القرار للطفل في تناول الطعام والتوقف عن الاكل بحرية تامة، كما ينصح بتخصيص وجبات صحية للطفل تكون متوازنة من حيث النوع والكمية والعناصر الغذائية، ومن الضروري الحرص على كمية الحلويات التي يتناولها الطفل مع تعليمه السلوكيات والآداب الصحيحة في تناول الطعام.

عدم تقديم طعام مشبع

لقد اصبحت الأم مشغولة بالكثير من الأعمال في عصرنا الحديث مما يجعلها لا تهتم بأنواع الطعام الذي تقدمه للطفل أو تحاول تحضر الأطعمة السهلة أو السريعة لاستكمال ما تقوم به من اعمال أخرى ولكن سيدتي لابد أن تعلمي أن البطاطس المقرمشة أو المعكرونة أو باقي الاطعمة السريعة لا تفيد طفلكِ ولا تمنحه شعوراً بالشبع لفترات طويلة، كما انها لن تساعد طفلكِ على النمو بشكل صحي وطبيعي لهذا يحتاج الطفل الى الكثير من الوجبات المشبعة التي تحتوي على العناصر التي يحتاجها جسمه في مرحلة النمو والتي تمنحه ايضًا الشعور بالشبع لوقت طويل. حل هذه المشكلة يمكن ان يتم عن طريق البدء في تحضير وجبات متنوعة تحتوي على كمية مناسبة من النشويات والخضروات والبروتينات، كما يمكن الاستعانة بالعصائر الطبيعية او انواع الشوربة المختلفة بجانب الوجبات التي تقدمينها لطفلكِ أو بين الوجبات لزيادة شعور الطفل بالامتلاء ومنح جسمه ما يحتاجه من عناصر هامه في عملية نمو جسمه.

تجاهل وجبة الفطور

يسبب تجاهل تناول وجبة الافطار زيادة الشعور بالجوع خاصة لدى الأطفال كما ان ذلك يؤدي الى بطء عملية التمثيل الغذائي أو عملية الايض خلال اليوم، كما أن هناك الكثير من الابحاث التي أكدت ان الذين يهملون تناول وجبة الافطار معرضون بنسبة اكثر من غيرهم بالإصابة بالسمنة المفرطة.

