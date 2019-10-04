مرأة

البان كيك من الأطباق الشهية التي يمكن تقديمها بأشكال مختلفة بحسب طريقة التزيين وهي سهلة ولذيذة. كما يقبل عليها الصغار كثيراً. يمكن تقديمها كصنف حلو أو مالح بحسب الحشوة أيضاً.

المقادير

4 - 6 أشخاص

2 كوب دقيق

2 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 ملاعق كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 حبة بيض

1 1/2 كوب حليب سائل

3 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين

موز شرائح

عسل

مكسرات مفرية

طريقة التحضير

في وعاء عميق للعجن ضعي الدقيق مع البيكينج بودر والسكر والملح معاً.

في وعاء الخفق اخلطي البيض مع الحليب والفانيليا.

أضيفي البيض فوق الدقيق وقلبي جيداً ثم أضيفي الزبدة حتى تتكون عجينة شبه سائلة. سخني مقلاة غير لاصقة، وضعي فيها القليل من الزبدة أو الزيت النباتي بفرشاة.

ضعي مقدار فنجان في المقلاة الساخنة واتركيها لتتحمر من الأسفل وقلبي على الوجه الآخر. ثم كرري العملية حتى انتهاء الكمية.

أحضري وحدات البان كيك وضعيها بطبق التقديم ثم زيني بالموز والعسل والمكسرات.

