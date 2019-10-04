علم ومعرفة

كان إسماعيل فهد ( 1 يناير 1940 ـ 25 سبتمبر 2018) الكاتب، بلام التعريف، والأب المؤسس للرواية الكويتية حصراً.

«الكاتب» الذي أخلص للكتابة خمسة عقود، بغض النظر عما أعطته له، وهب لها روحه وحياته، وتفرغ من أجلها، تاركًا رصيدًا كبيرًا من الروايات والمجاميع القصصية والنصوص المسرحية والتلفزيونية والنقدية. حيث كان دومًا مهمومًا بهاجس التجريب عبر الشكل ذاته، أو بالقفز بين نوافذ الأشكال المختلفة.

إسماعيل في عصاميته وإخلاصه للكتابة يشبه نجيب محفوظ، ربما أكثر من أي كاتب آخر، وهو ما دفع تجربته إلى تراكم لا مثيل له في مدونة السرد الكويتي والخليجي عموماً.

إن الرواية الكويتية انتقلت عبر اسمه ومنجزه، من حال إل حال آخر، ووصلت بفضله إلى محيطها العربي الواسع. كما كان إسماعيل نسيجًا وحده في انفتاحه على الأوطان العربية، كاتبًا عن البصرة والقاهرة وبيروت، في تجربة لا تتكرر كثيرًا، ربما قد نجدها لدى غالب هلسا مثلًا. ولذلك فهو الكاتب الذي ينتمي إلى وطنه الكويت، مثلما ينتمي عبر تجربته ومواقفه إلى وطنه العربي الرحب.

أما «الأب المؤسس» فلا تقتصر على ريادته على إصدار مجموعته «البقعة الداكنة» عام 1965 وروايته «كانت السماء الزرقاء» عام 1970، بل لأن منجزه السابق زمنيًا، كان سباقًا أيضًا في تقنياته وقضاياه، فما من روائي أتى بعده إلا وقد خرج من معطفه.

أجيال رافقت إسماعيل المؤسس أو تتلمذت على يديه من ليلى العثمان إلى طالب الرفاعي، وصولًا إلى سعود السنعوسي وحمود الشايجي وخالد النصر الله.

ولأنه كان متواضعًا في أصل طباعه، وليس ادعاء، لم يسمح لنفسه أن ينعزل في برج الريادة، ولم ينفصل بدعوى كبر السن واختلاف الأجيال، بل عاش دائمًا وسط قرائه، ومع أجيال من القراء الشباب من الكويت والعالم العربي، كان مكتبه في الصالحية قبلة لهم. يقرأ لهم أو يقرأون له. كان قادرًا على ألا يتكلس، ولا يتجمد، بل يتعلم ويعلم على الدوام، حتى آخر لحظة في العمر.

عاش إسماعيل بروح الشاب، ومزاج الهواية، وكانت مكافأته الحقيقية الإمساك بكتاب جديد بين يديه، وليس تهافت السعي وراء جائزة، أو أضواء شهرة زائفة.

وحظي إسماعيل الذي مرت ذكراه الأولى قبل أيام، بأوجه تكريم متعددة، منها فوزه بجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة العويس الإماراتية، وترشح لجائزة البوكر المرموقة. كما كُرم قبيل رحيله في البصرة مسقط رأسه.

ولاشك أن أصدقاءه والمقربين سعوا بكل ما في وسعهم إلى إحياء ذكراه الأولى، لكن مازال ثمة حاجة إلى تكريم هذا الاسم الكبير والنبيل خصوصًا مع إعلان الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري عن إطلاق اسمه على مكتبة الجابرية بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أتمنى على الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل، أن يتبنى طبعة شعبية لأعمال إسماعيل الكاملة، أو على الأقل يُعاد نشر بعضها لتوزع مجانًا مع سلاسل مثل «عالم المعرفة».

