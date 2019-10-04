علم ومعرفة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات... محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل..

وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص. «النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة والشاعرة فاطمة وهيدي:

هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك؟

كنت طفلة خجولة وانطوائية، لهذا وجدت في الكتب رفقة طيبة، فأنقذتني الكتب منذ الصغر من الوحدة وكانت أنيس عزلتي، أتذكر في سن الخامسة كانت بدايتي مع القصص من خلال قصص الأنبياء للكاتب العبقري عبد الحميد جودة السحار، أما أول ديوان شعر فكان لأحمد رامي وكنت في الحادية عشرة ومازلت أتذكر أنه كان ذا قطع صغير، غلافه سميك ولونه أحمر، بعد ذلك بسنوات قليلة قادتني الصدفة إلى مكتبة عامة قريبة من الحي الذي كنت أسكن فيه، فاستهوتني قراءة الأدب الاغريقي بما فيه من ملاحم وأساطير.

جائزة أو كلمة شجعتك على مواصلة الطريق

يقول العقاد «إن القراءة وحدها هي التي تعطي الانسان الواحد أكثر من حياة، لأنها تزيد الحياة عمقا»، وهو ما حدث لي في طريق القراءة، ما دفعني لمواصلة طريقها لم تكن جائزة أو كلمة تشجيع بقدر ما كانت نظرات اعجاب وتقدير من المحيطين حين يلمسون ما فعلته القراءة بشخصيتي منذ الصغر، أما ما شجعني على مواصلة طريق الكتابة فهو كما يقول هيمنجواي «ليس الكاتب من له كتبا، يل من له قراء»، فحينما صادفتني قارئة من المغرب وهي طفلة صغيرة لم تتعدى العاشرة من عمرها، تنتظرني حتى أنتهي من قراءتي القصصية في إحدى الندوات حتى تحصل على توقيعي، وكلماتها عن اعجابها بما أكتب ورغبتها في أن تصبح كاتبة مثلي في المستقبل، شعرت أنني نلت جائزة كبري وتحملت في المقابل مسئولية اكبر.

كاتب ترك بصمة مهمة عليك

لا أبالغ حين أقول إن كل كتاب قراءته ترك بصمة هامة سواء على ذائقتي كقارئة أو لغتي ككاتبة أو رؤيتي كإنسانة .

فمثلا حين قرأت لأنيس منصور «علمتني القراءة الطويلة المتأنية أدب الاستماع، فالقارىء لا يتكلم، وإنما يستمع طويلا وعميقا إلى الذي يقرأه»، تعلمت أدب الحوار وكيف نصغي للأشخاص والكتب وحتى للجماد.

متى وكيف نشرت أول نص لك؟

أول نص نُشر لي لم يكن بالمفهوم التقليدي للنشر آنذاك، كنت طالبة متفوقة في مادة الرياضيات، وكنا نحب مدرس المادة ونكن له كل التقدير، وجاء مفتش المادة ذات يوم وسأل طالبات الفصل سؤال لم نكن قد درسناه بعد ولكنني كنت أعرف إجابته، ولخجلي الشديد لم استطع إحراج باقي زميلاتي،

لكني كنت أود الاعتذار لمدرس المادة والذي كان في موقف حرج أمام المفتش، في اليوم التالي كتبت ما يشبه القصيدة ووضعتها له على الطاولة، وحينما قرأ ما كتبته فرح بالاعتذار الذي كان نيابة عني وعن زميلاتي، ونشره في لوحة الاعلانات، الأمر الذي سبب لي مزيجا من الشعور بالخجل والزهو. أول نص أدبي نُشر لي كان في جريد منبر التحرير ونشره لي الشاعر الراحل محمود مغربي، وكنت فرحة جدا بذلك فقمت بشراء خمس نسخ لتوزيعها على أخواتي وأصدقائي.

كيف تفهمت الأسرة رغبتك في أن تصبحي كاتبة؟

كانوا ومازالوا سعداء وداعمين لي في كل خطوة أخطوها على هذا الطريق .

هل هناك أصدقاء شجعوك؟

كنت محظوظة بوجود بعض الأصدقاء حولي الذين رأوا في كتاباتي شيئًا يميزني، وألحوا علي في البداية حتى اتجه للنشر الورقي بعد أن كنت أنشر لسنوات طويلة في إحدى المواقع الإلكترونية.

ماهي طقوسك مع الكتابة؟

لا أدعي حين أقول إن أي كاتب يظل يعاني حتى يستطيع أن يسرد حكاية سواء كانت قصة أو رواية أو حتى قصيدة وتكون معاناته تلك من أجل مداوة روحه المُتعبة ببعض الخيال، أو الكشف عن بعض الحقائق بعدة أكاذيب صغيرة يختلقها.

كيفية الوصول إلى هذه النقطة يختلف من شخص إلى أخر، وقد لا تتيح ظروف الحياة للكثير منا رفاهية ممارسة طقس معين في الكتابة، فحين تأتي لحظة الميلاد إذ لم تستطع أن تهيئ لها بيئة مناسبة، تُوأد دون إرادتك.

وهو ما يحدث معي، وحتى لا تأتي نصوصي مبتسرة، أسعى دائما للحفاظ على الفكرة وتطويرها وغزل نسيجها ثم أحاول اقتناص اللحظة المناسبة لتحريرها من عقلي وتحريرها على الأوراق.

تجربة أول كتاب نشرتيه؟

«تقاسيم على وتر الشوق» كان عبارة عن عدة نصوص نثرية قمت بنشرها على أحد المواقع الالكترونية، وبعد محاولات من أصدقائي لتحفيزي حتى أفكر في النشر الورقي، فاجأني شخص لا أعرفه، وكان عضوا في المنتدى الأدبي الذي أشرف عليه وأنشر فيه نصوصي، وكان يقوم بإعداد رسالة الماجيستير الخاصة به، فأرسل رسالة يسألني إن كنت قد نشرت هذه النصوص (37 نصا)، فكانت الإجابة لا، فأخبرني أنه جمعها وراجعها ونسقها وسيرسلها لي راجيا أن أقوم بطباعتها حتى يشير إلى بعض منها في رسالته الجامعية، كانت مفاجأة كبيرة وأسعدتني وجعلتني أثق فيما أقدمه، وبدأت اتخاذ خطوات جادة في اتجاه النشر.

ماذا تعني لك الجوائز؟

الجوائز ليست غاية، ولكنها وسيلة لتسليط الضوء على إنتاجك الأدبي، فهناك الكثير من الأدباء الموهوبين لم يعرف عنهم أحد شيئا إلا بعد أن حصلوا على جائزة، أيضا أراها فرصة جيدة للقراءة، فالروايات مثلا التي تصل إلى القوائم الطويلة والقصيرة تصبح هدفا للقراء وإن تنوعت أسبابهم!

عمل تخططين لإصداره قريبا

أصدرت منذ أيام قليلة ديواني الجديد «قبل مشرق الحب بنبضة»، وما زال وليدا لم يحظ بأي قراءة نقدية أو انطباعية، لذا أفضل الانتظار قليلا

أما عن المخطط فليس عملا بل عملين، مجموعة قصصية ورواية أعمل عليهما الآن.

حكمتك

يموت ببطء من لا يسافر، من لا يقرأ، من لا يسمع الموسيقى، من لا يعرف كيف يستخدم عينيه (بابلو نيرودا).

