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أسماء لجنة تحكيم صناديق دعم الأفلام أعلنت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية عن أسماء لجنة تحكيم صناديق دعم الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، حيث استقبلت الدورة الخامسة من سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية، جسر الإنتاج المشترك للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة، والذي يعقد بالتزامن مع مهرجان مالمو للسينما العربية بين 5 إلى 8 أكتوبر 2019، أكثر من 54 مشروعا من الدول العربية والسويد وشمال أوروبا متقدمة إلى منح مرحلة التطوير و45 مشروعا متقدمة إلى منح مرحلة ما بعد الإنتاج.

وجاء تشكيل لجنة تحكيم صناديق الدعم كما يلي: أعضاء لجان التحكيم لصندوق دعم الأفلام الطويلة في مرحلة التطويربشرى رزة ممثلة، مطربة ومنتجة مصرية، مدير العمليات والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي وجابريل خوري منتج مصري ومدير شركة أفلام مصر العالمية ومرسيدس فرنانديز المدير العام لمختبر تورينو للأفلام. حيث سيتنافس خمسة مشاريع أفلام في هذه الفئة: من مصر: في الجون؛ المنتج العربي: صفي الدين محمود، المنتج السويدي: شاكر تحرير، إخراج: تامر عشري ومن لبنان: هنا ولا تراني؛ المنتج العربي: نرمين حداد، المنتج السويدي: دايفيد هرديز، إخراج: فيروز سرحالومن الأردن: لكي يتنفس البحر، المنتج العربي: علاء الأسعد، المنتج السويدي: هيلين جرانكفيست، إخراج: زين دريعي.

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية والذى بات اليوم يعد أكبر منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية ويحرص في كل عام على استضافة صناع ونجوم عرب لعرض الأفلام ودعم المشاريع الجديدة.

وتسليط الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية

وتحل السينما التونسية ضيفة شرف الدورة التاسعة لمهرجان مالمو للسينما العربية التي تقام في الفترة من 4 8 أكتوبر الحالي. ونشير الى ان المهرجان الذي تأسس في العام 2011 بمدينة مالمو في جنوب السويد أكبر منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية. وبجانب عرض الأفلام ودعم المشاريع الجديدة يحرص المهرجان في كل عام على استضافة صناع ونجوم السينما العربية. وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي في تصريح خاص «من السهل إدراك الإنجاز الذي يحدث في السينما التونسية المعاصرة والتي أصبح وجودها أمرا طبيعيا في كل المهرجانات الكبرى».

وأضاف «كان اختيار هذه الصناعة الطموحة اختيارا منطقيا بالنسبة لمهرجان مالمو الذي يحاول منذ بدايته تسليط الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية». وتقام الدورة التاسعة من المهرجان في الفترة من الرابع إلى الثامن من أكتوبر المقبل. وأشار قبلاوي إلى أن اختيار تونس لتكون ضيف الشرف تم بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما، إذ وقع الطرفان بروتوكول تعاون يضم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يستضيفها المهرجان بما في ذلك مشاركة خمسة أفلام طويلة وأربعة أفلام قصيرة في أقسام المهرجان المختلفة.

كما يشمل برنامج ضيف الشرف إقامة معرض صور وندوة بعنوان «السينما التونسية بين الماضي والحاضر»، إضافة إلى حضور وفد من صناع ومسؤولي السينما التونسية ومشاركتهم في منتدى سوق مالمو. وكانت مصر ضيف شرف الدورة السابقة من المهرجان ومن قبلها العديد من الدول العربية.

وعلى صعيد متصل بدأت الوفود السينمائية العربية بالتوافد الى مدينة مالمو منذ يوم امس الخميس حيث ازدحمت تلك المدينة الجميلة بعدد كبير من ابرز صناع السينما العربية ومن اجيالها.

ويشهد المهرجان مجموعة من المسابقات والتظاهرات ومن بينها المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة والقصيرة ومسابقة للافلام الوثائقية الطويلة والقصيرة بالاضافة الى الاعمال التي تتنافس على دعم المشاريع السينمائية الجديدة والتي تم الاعلان عنها وتم تشكيل لجانها التحكيمية والتي سيتم الاعلان عن الفائزين بها خلال ايام وفعاليات هذا العرس السينمائي المهم.

لقطات

الوصول إلى مدينة مالمو السويدية يتم عن طريق مطار كوبنهاجن عاصمة الدانمارك.

درجات الحرارة تتراوح هذه الايام في مالمو بين 4- الى 12 درجة مئوية مع رشات من المطر.

ابرز الذين وصلوا الى مدينة مالمو النجمة المصرية القديرة ليلى علوي التي تشارك في لجنة تحكيم الافلام الروائية.

تقام العروض في صالة سينما رويال التي تزدحم يوميا بجمهور السينما العربية من العرب والعديد من الجنسيات.

رئيس المهرجان محمد قبلاوي وفريقه في حالة من التواجد الدائم في مقر اقامة الضيوف مما يمنح المهرجان روح الاسرة الواحدة.