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وقعت شركة «يلا يلا» وهي المشروع المشترك المعلن عنه مؤخراً بين شركة توزيع الأفلام في الشرق الأوسط «فرونت رو» ومقرها في «دبي» الشريك الاستراتيجي للعالمية لتوزيع الافلام «الكويت» وبين شريكهما شركة المبيعات والإنتاج العالمية «روكت ساينس» عقداً مع شركة «غامونت» على حقوق إعادة صناعة و انتاج فيلم «إنتاتشابلز» باللغة العربية الذي حقق نجاحاً عالمياً ساحقاً في شباك التذاكر في عام 2011.

سيكون المشروع من إنتاج سعودي مصري مشترك على الأرجح وسيعلن عن اسم المخرج وطاقم العمل قريباً.

سيكون العمل باللغة العربية لهذا الفيلم الإنتاج الثاني لشركة «يلا يلا» بعد فيلم «بيرفكت سترينجرز» الذي يمر حالياً بمرحلة ما قبل الإنتاج.

أجرى مفاوضات الصفقة «إيان كوبر» من شركة «كوبر لو» نيابة عن «يلا يلا» و«سيسيل كاجت» نيابة عن «غامونت».

يحكي فيلم «إنتاتشابلز» من بطولة «عمر ساي» و«فرانسوا كلوزيه» قصة بليونير مصاب بشلل نصفي يعقد صداقة غير محتملة مع المسؤول عن رعايته السجين السابق الخبير بالحياة وأساليبها. أسر الفيلم مخيلة الجماهير في أنحاء العالم كله عند إطلاقه في عام 2011 وأصبح في النهاية الفيلم الناطق بلغة أجنبية الأكثر حصداً للأرباح على الإطلاق حيث حقق أرباحاً تجاوزت 426 مليون دولار أميركي في مبيعات شباك التذاكر في أنحاء العالم كله حاصداً جوائز عديدة. أنتج الفيلم كلّ من شركة «كواد» و«تن» و«غامونت» ويحتل الآن المرتبة الـ39 من بين الـ250 فيلماً التي حازت على أعلى تقييم على الإطلاق في موقع «إي إم دي بي».

صّرح كل من «هشام الغانم» و«جان لوكا شقرا» «الرئيس والشريك المدير في شركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت» بالقول: «سيمثل هذا الفيلم أول إنتاج مشترك لفيلم سينمائي طويل بين مصر والمملكة العربية السعودية يتطرق إلى قصة عالمية قد تمد جسور التواصل بين ثقافتين مختلفتين كل الاختلاف.» وأضاف المدير التنفيذي في شركة «روكت ساينس» «تورستن شوماخر»: «القدرة على جلب اسم مشهور عالمياً إلى المنطقة هو مسألة تبعث على الحماس الشديد، وهو الأول من بين عدّة أسماء».

واختتمت «سيسيل كاجت» من شركة «غامونت» قائلة: «نحن سعداء جداً لإعادةانتاج فيلم أيقوني كهذا باللغة العربية وبشكل خاص مع شركاء نعرفهم منذ وقت طويل ونرتاح لقيامهم بعملية الاقتباس عن هذه الجوهرة وإعطائها الاهتمام الذي تستحقه.

ستتولى شركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت» إدارة حقوق الملكية في الشرق الأوسط وشمال «إفريقيا» بينما ستتولى شركة «روكت ساينس» أمور المبيعات الدولية بشكل كامل .

دخلت الشركة أيضاً في شراكة مع شركة السينما الكويتية الوطنية «ش.م.ك.ع» والتي تمثل نسبة 97% من أسهم سوق العرض السينمائي الكويتي و الشركة العالمية لتوزيع الأفلام الرائدة في توزيع الأفلام العربية في منطقة الشرق الاوسط.

«فرونت رو» هي المركز الذي يقدم رسمياً خدمات لشركة «آبل» وغوغل «بلاي» في إقليم الشرق الأوسط وشمال «إفريقيا».

تتضمن قائمة الإصدارات القادمة لشركة «فرونت رو» أفلام: «ون بيس: ستامبيد» و«جودي» و«ذا ترايل أوف شيكاغو 7» و«ذا مينيت مان».

