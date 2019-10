إضاءات

تعيش الفنانة الأميركية جنيفر لوبيز، انتعاشة فنية فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحقيق فيلمها الجديد «المحتال» أرقاماً كبيرة في أسبوعه الأول بدور العرض الأميركية، والذي تم طرحه منذ أسبوعين فقط.

بدأت انتعاشة جنيفر لوبيز نهاية العام الماضي مع طرح فيلمها الكوميدي الرومانسي «الفصل الثاني ــ Second Act»، وهو من تأليف جاستين زاكهام، وسيناريو وحوار إيلين جولدسميث توماس، وإخراج بيتر سيجال، وشاركها بطولته كل من ميلو فينتميليا، وفانيسا هادجنز، وليا ريميني، وفريدي ستروما، وتشارلين يي، وآنالي أشفورد، وتريت ويليامز، وديف فولي، ولاري ميلر. كذلك جاءت جولتها الفنية الغنائية «هذه حفلتي ــ Its My Party» لتزيد من هذا النشاط والتألق الفني؛ حيث قدمت خلالها 15 حفلا، بعدد من المدن الأميركية، ومختلف دول العالم من بينها، مصر، وإسبانيا، وروسيا، وتركيا، وذلك احتفالا بعيد ميلادها الخمسين، وصولا إلى فيلمها الأخير «محتالات ــ Hustlers»، الذي يضعها على الطريق إلى جائزة الأوسكار، وذلك بعد عرضه في الدورة الـ 44 من مهرجان تورنتو.

«المحتال» فيلم يمزج بين الدراما والكوميديا والجريمة، ويشاركها بطولته مادلين بروير، وكيكي بالمر، وكاردي بي، وفرانك ويلي، وكونستانس وو، وليلى راينهارت، وجوليا ستايلز، وريس كويرو، والفيلم من تأليف وإخراج لورينى سكافاريا، وحقق خلال افتتاحيته في الأسبوع الماضي، 33 مليونا و181 ألف دولار، ليحل المرتبة الثانية في قائمة إيرادات السينما العالمية، ووصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 50 مليون دولار، فيما بلغت تكلفة إنتاجه 20 مليون دولار، وخلال 110 دقائق تتناول أحداث الفيلم المقتبس من مقالة نشرت في مجلة نيويورك، قصة مجموعة من الفتيات المحتالات اللاتي يقررن التعاون معا من أجل قلب الطاولة على عملائهن السابقين.