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فرغت النجمة حورية فرغلي فيلمها الجديد «استدعاء ولي عمرو» وذلك إثر تألقها في مسلسلها «مملكة الغجر»، الذي عرض ضمن سباق رمضان الماضي، حيث عادت حورية فرغلي لبلاتوهات السينما لاستكمال تصوير فيلمين جديدين، هما «استدعاء ولي عمرو» و«براءة ريا وسكينة».

وعن ذلك، تقول حورية إن الفيلم الأول «استدعاء ولي عمرو» يشاركني بطولته محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، كلوديا حنا، وغيرهم، ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري، وقد انتهيت من تصوير 60% منه قبل انشغالي بتصوير مسلسل «مملكة الغجر» وتوقفنا خلال رمضان، ثم عاودنا تصويرالمشاهد الخارجية حالياً بين شرم الشيخ والعين السخنة وعدد من شوارع القاهرة وغيرها.

وتكمل حورية: تدور أحداث العمل، في إطار لايت كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على عدة قضايا وأزمات حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها مشكلات المدارس وغيرها، والديكور الأساسي للفيلم كان عبارة عن مبنى لمدرسة، تدور به نصف أحداث العمل.

وتكمل فرغلي: أما الفيلم الثاني فهو «براءة ريا وسكينة» ويشاركني بطولته أحمد فلوكس ووفاء عامر، ومن تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، وأكثر ما جذبني للفيلم هو أهمية القضية التي يناقشها، وهي البحث عن حقيقة «ريا وسكينة»، حيث يتم الكشف عن براءتهما وأسباب تلفيق الجرائم لهما، بمستندات ووثائق حقيقية يتم إظهارها للمرة الأولى، عن قصة حقيقية للمؤلف أحمد عاشور حيث تدور في حقبتين زمنيتين، وهما العصر الحالي والآخر خلال فترة العشرينيات، ويتناول الفيلم قضية «ريا وسكينة» من خلال شاب وفتاة يعملان في الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية للقضية، حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش هذه الفترة، وقابل «ريا وسكينة»، ويسرد لهما القصة كاملة في إطار تشويقي ومثير، وأقدم في الفيلم دور «سكينة».

