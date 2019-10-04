عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قتل 19 شخصاً على الأقل في العراق منذ مساء الثلاثاء في حركة احتجاجية دامية تطالب برحيل «الفاسدين» وتأمين فرص عمل للشباب، امتدت حالياً لتطال معظم المدن الجنوبية. وأطلقت القوات الأمنية العراقية مجددا امس الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط بغداد رغم حظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ فجراً. وشكل يوم امس اختباراً حقيقياً لحكومة عادل عبدالمهدي، التي تكمل في نهاية الشهر الحالي عامها الأول في السلطة.

ومنذ الثلاثاء امتد السخط الاجتماعي الموزع بين الاستياء من الفساد والبطالة وانعدام الخدمات العامة، الى مدن جنوب البلاد. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفوياً، اذ لم يعلن اي حزب او زعيم سياسي او ديني عن دعمه له، في ما يعتبر سابقة في العراق. لكن ليل الأربعاء الخميس قرر زعيم التبار الصدري مقتدى الصدر وضع ثقله في ميزان الاحتجاجات داعياً انصاره الذين سبق ان شلوا مفاصل البلاد في العام 2016 باحتجاجات في العاصمة الى تنظيم «اعتصامات سلمية» و»اضراب عام»، ما اثار مخاوف من تضاعف التعبئة في الشارع.

وأطلقت قوات مكافحة الشغب العراقية الرصاص الحي في الهواء مجدداً امس لتفريق عشرات المتظاهرين الذين اشعلوا اطارات في ساحة التحرير بوسط بغداد. وقال احد المتظاهرين انه قضى الليل في الساحة «حتى لاتسيطر الشرطة على المكان» قبل ان تصد القوات الأمنية المحتجين الى الشوارع الفرعية المجاورة. وفي اماكن اخرى من العاصمة وفي مدن عدة، يواصل المحتجون اغلاق الطرقات او اشعال الاطارات امام المباني الرسمية في النجف او الناصرية جنوبا. وفي محافظة ذي قار، وكبرى مدنها الناصرية، التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، قتل عشرة اشخاص منذ الثلاثاء بينهم شرطي، بحسب ما اعلن مسؤول محلي. وقتل اربعة متظاهرين آخرين في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان اضافة الى متظاهرين اثنين في بغداد وآخرين في الكوت بشرق البلاد، وفق المصدر نفسه، فيما اصيب اكثر من 600 شخص بجروح في انحاء البلاد.

ويبدو ان الحكومة العراقية التي اتهمت «معتدين» و»مندسين» بالتسبب «عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين»، قد اتخذت خيار الحزم. ويسعى المحتجون في بغداد للتوجه الى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء. وقررت السلطات العراقية التي اعادت في يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية اعادة اغلاقها منعاً لوصول المتظاهرين. وعادة ما يتخذ المتظاهرون من المنطقة الخضراء وجهة لهم لرمزيتها السياسية.

وأعلن مجلس محافظة بغداد انّه قرّر تعطيل العمل امس في كلّ الدوائر التابعة له، الأمر الذي سيسمح لقوّات الأمن بتعزيز نفسها وتشديد قبضتها في مواجهة المتظاهرين.

لكن يبدو ان المتظاهرين عازمون على مواصلة تحركهم. ففي الزعفرانية في جنوب بغداد، قال عبدالله وليد (27 عاماً) انه خرج للتظاهر «لدعم اخواننا في ساحة التحرير». وأضاف «نطالب بفرص عمل وتعيين الخريجين وتحسين الخدمات. مضت علينا سنوات نطالب، ولا جواب من الحكومة». أما في حي الشعب بشمال العاصمة، قال محمد الجبوري الذي يحمل شهادة في الهندسة لكنه اليوم يقوم بأعمال هامشية «نطالب بكل شيء، نطالب بوطن، نشعر بأننا غرباء في بلدنا، لا دولة تعتدي على شعبها كما فعلت هذه الحكومة. نحن نتعامل بسلمية ولكنهم اطلقوا النار».

وطالت التظاهرات محافظات عدة في جنوب البلاد، كمدينة البصرة النفطية التي شهدت العام الماضي احتجاجات دامية. لكن رغم ذلك، لم تمتد التحركات الى المحافظات الغربية والشمالية، خصوصاً المناطق السنية التي دمرتها الحرب ضد تنظيم «داعش» واقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويعاني العراق الذي انهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتشير تقارير رسمية الى انه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، اي اربعة اضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الاجمالي للعراق.

