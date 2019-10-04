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بغداد - الوكالات: أعلن رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبدالمهدي والبرلمان نحمد الحلبوسي عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، واطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. وشدد بيان اجتماعات الرئاسات العراقية الثلاث والكتل السياسية حول المظاهرات على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز ارادة الاصلاح والتغيير. وأكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الاصلاحات والشروع الفوري لاقرار قانون مجلس الاعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي. وركزت الرئاسات الثلاث ايضا على ضرورة التعاون البناء والمنتج ما بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية لاتخاذ اجراءات مباشرة لقضايا وملفات الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والتوظيف في القطاع الحكومي، اضافة الى اطلاق حوار وطني شامل حول الاصلاح ومقتضياته. كما حذر البيان ممن سماهم المتربصين والمندسين لتحويل مسار الحراك الى استهداف الأمن الوطني والمصالح العليا.

الى ذلك وجه وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري بادخال «جميع القطاعات بالانذار للحفاظ على على سيادة الدولة والمنشآت الحكومية والأهداف الحيوية والسفارات والبعثات الدبلوماسية كافة»، وفق وكالة الأنباء العراقية. لكن الوزير وفق الوكالة، دعا الى «ضرورة ضبط النفس».

وعقد مجلس الأمن الوطني العراقي جلسة طارئة برئاسة عادل عبدالمهدي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، لتدارس الأحداث التي وصفها بـ«المؤسفة». واستنكر المجلس «الأعمال التخريبية التي رافقتها كما اكد المجلس على اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية، واكد المجلس على تسخير جميع الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين»، وفق بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي.

