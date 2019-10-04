عربيات ودوليات

بغداد- أ. ف. ب: سجل انقطاع واسع لشبكة الانترنت في العراق وصل امس الى نحو 75 % بالتزامن مع احتجاجات اجتماعية تعم انحاء عدة من البلاد، تتم الدعوة اليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسب ما افادت منظمة متخصصة.

وعانى المتظاهرون العراقيون في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية من انقطاع التواصل في ما بينهم وتعذر نشر فيديوهات وصور الاحتجاجات منذ الأربعاء. وكان القطع في بادئ الأمر محصوراً بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم اتسع في وقت لاحق ليصبح العراق «غير متصل بالانترنت الى حد كبير» وفق منظمة «نيت بلوكس» المراقبة للأمن السيبراني.

وبحلول صباح امس، كانت 75% من البلاد، وبينها بغداد، منقطعة تماماً عن الشبكة، بعدما اقدمت شركات «ايرثلينك» و«آسيا سيل» و«زين» المزودة للخدمة على «التقييد المتعمد» للوصول الى الانترنت وفق «نيت بلوكس». وأشارت المنظمة الى ان شمال البلاد وخصوصا اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.

وكانت السلطات العراقية قطعت العام الماضي خدمة الانترنت والاتصالات الدولية، رداً على الاحتجاجات المطلبية حينها في جنوب العراق. لم يصدر اي تعليق من السلطات العراقية حيال انقطاع الانترنت.

