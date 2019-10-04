عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن اسفها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في العراق، داعية جميع الأطراف الى نبذ العنف وضبط النفس. وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان انها «تواصل مراقبتها عن كثب للاحتجاجات الأخيرة»، مشيرة الى ان «التظاهر السلمي هو حق اساسي في جميع الأنظمة الديموقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل اي من الأطراف»، داعية الى نبذ العنف وضبط النفس. وأضاف البيان: «نشعر بالأسى على الأرواح التي زهقت ونقدم تعازينا لذوي الضحايا متمنين الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين». وتابع ان «هناك تجمعات كبيرة وسط بغداد في منطقة البتاوين، وتجمعات اخرى في مناطق الزعفرانية والشعب وصليخ وبغداد الجديدة، تحضر جميعها لتظاهرات كبيرة في الرابعة من عصر اليوم بتوقيت العاصمة العراقية». بدوره اعرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن قلقه العميق ازاء اعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في العراق، وأشار التحالف، في بيان نشر في ساعة مبكرة من يوم امس على حساب المتحدث الرسمي باسم عملية «العزم الصلب» الكولونيل مايلس بي كاغينس، الى ان سقوط قتلى ووقوع اصابات بين المدنيين وقوات الأمن العراقية يستدعي قلقا بالغا. وتابع «نعتقد ان المظاهرات السلمية والشعبية تشكل عنصرا اساسيا في جميع الديموقراطيات، ولا مكان للعنف هناك». ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المتحدث باسم التحالف قوله ان استهداف عناصره في العراق امر غير مقبول اطلاقا وأشاد بفتح سلطات البلاد على وجه السرعة تحقيقا في سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء، مؤكدا ثبات موقف التحالف الداعم لحكومة العراق في حربها ضد تنظيم «داعش».

