عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اغلقت ايران امس معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الايرانية انه «تم اغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق لدواع امنية».

وفي وقت لاحق، اعادت طهران فتح معبر جذابة مع العراق والابقاء على معبر خسروي مغلقا حتى اشعار آخر، وفق ما افادت وكالة «ارنا» الرسمية للأنباء. من الجدير ذكره، ان معبر خسروي الذي يربط مدينة قصر شيرين في اقليم كرمانشاه الايراني بمحافظة ديالى العراقية اعيد فتحه منذ اسبوعين بعد اغلاق دام منذ عام 6 سنوات لأسباب امنية. الى ذلك استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الايراني في بغداد ابرج مسجدي وابلغته احتجاجها على تصريحات صحافية له هدد فيها باستهداف القوات الامريكية العاملة ضمن قوات التحالف في العراق. وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية انه تم ابلاغ السفير الايراني رفض الحكومة العراقية المطلق لما ادلى به من تصريحات حول استهداف قوات التحالف الدولي العاملة في العراق. واكد البيان ان تلك القوات تعمل بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها وتقوم بمهمة التدريب وتقديم الاستشارات للقوات العراقية. ونقل البيان عن وكيل الوزارة العراقي قوله ان «بغداد لن تسمح بان تكون ساحة صراعات دولية او ان تكون ممرا او مقرا لاي اعتداء يضر دول الجوار او اصدقاء العراق من دول الاقليم والعالم». من جهة اخرى اعرب البيان عن رفض وزارة الخارجية العراقية للاعتداء على الدبلوماسيين العراقيين اللذين كانا في مهمة رسمية قبل ايام في قنصلية العراق العامة في مدينة مشهد الايرانية. وطالب السلطات الامنية الايرانية بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

