عربيات ودوليات

واصل البرلمان المصري هجومه الحاد على اداء حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي اتهمت بالضعف وعدم تحمل المسؤولية. وشدد رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال على أنه «ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة» وقال «لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، ولن نسمح لكل المسؤولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية وعليهم أن يتحملوا المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير». ودعا عبد العال البرلمان الى المبادرة في تنفيذ كل الأدوات الرقابية مؤكدا أن «التاريخ لن يرحم هذا المجلس اذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة».

وانضم النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، الى رئيس المجلس مطالبا الحكومة بمزيد من التعاون مع البرلمان، من أجل تحسين أوضاع المواطنين، واشار الى أن هيئة مكتب البرلمان سيكون لهم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية لبحث سبل التعاون على أكمل وجه مع الحكومة.

فيما راهن الوكيل الثاني للبرلمان النائب سليمان على دور الانعقاد الخامس مؤكدا أنه سيكون انتصارا للشعب وتحقيق مطالبه في الفترة المقبلة.

وطالب د. صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، الحكومة بضرورة مراجعة أداء الحكومة التي بدت المقاعد المخصصة لوزرائها خالية قائلا «حان الوقت أن تراجع الحكومة أداءها هناك وزراء يؤدون دورهم بجدية بينما آخرون يبدو وكأنهم لم يستلموا مهامهم بعد وكذلك المحافظون». أما النائب مرتضى منصور المعروف فقد وصف الحكومة «بالخايبة» مشيرا الى أن المقاعد المخصصة للوزراء في القاعة وعددها 36 مقعداً تبقى دائما خالية دون أي حضور متهكما على أداء بعض الوزراء بأنهم يعتقدون أن ارتداء الملابس الكاجوال يكفي للتقرب من الناس بينما هم فاشلون في الترويج لأي من مشروعات الدولة العملاقة.

واعتبر أن الأعلام شريك في المسؤولية عن عدم إدراك المواطنين لجدوى المشروعات التي تقيمها الدولة واصفا الأعلام بأنه منظومة فاشلة.

