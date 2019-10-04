عربيات ودوليات

تعمل الهيئات المحلية في حي وسط الاسكندرية، بالتعاون مع شركة «نهضة مصر» المسؤولة عن أعمال النظافة في المنطقة، على تنظيف السور التاريخي لكورنيش الاسكندرية الذي تعرض لعملية تخريب.

وأفاد مراسل قناة «روسيا اليوم» RT في مصر، باطلاق حملة بدأت الأربعاء، لتنظيف وغسل السور التاريخي للكورنيش، بعد قيام مجهولين بسكب مواد ملوثة عليه، منها شحوم وزيوت سيارات مستعملة، بدءا من منطقة السلسلة وحتى محطة الرمل، بطول نحو 2 كلم.

وقال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الاسكندرية، ان «الحي بدأ تنظيف سور الكورنيش واعادته لرونقه المعهود كمعلم سياحي ومتنفس للمواطنين»، موضحا أنه «تم وضع رمال لامتصاص الشحوم والزيوت، يليها وضع الصابون وغسل السور بالكامل بواسطة سيارات المياه». من جهته، قال اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، انه «سيتم مخاطبة الجهات المعنية لتفريغ الكاميرات لتحديد مرتكب هذه الجريمة، ومنع فعل هذا الأمر مرة أخرى حفاظا على المظهر الجمالي للكورنيش وعلى السور الأثري وعلى فسحة المواطنين».

يذكر أن سور كورنيش مدينة الاسكندرية الأثري، تم انشاؤه قبل نحو 109 أعوام بواسطة شركة ايطالية، ومسجل ضمن قائمة الحفاظ على التراث.

