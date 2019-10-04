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القاهرة الوكالات: بهدف وضع حد لتلوث الهواء، كشفت وزارة البيئة في مصر أنها تعمل مع الهيئات المعنية الأخرى، على اصدار تشريع يمنع ترخيص السيارات الملوثة للبيئة.

وكشفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن التشريع الذي يتم تحضيره، سيحظر ترخيص السيارات التي مر على انتاجها أكثر من 10 سنوات.

وقالت الوزيرة انه «بمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي، يمكن تدشين مشروع لاحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها، بعد نجاح الفكرة سابقا عند تطبيقها على سيارات الأجرة».

وأكدت فؤاد «أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي، في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين»، موضحة أن «مشروع مكافحة التلوث وادارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الاجراءات على المستويات المؤسسية، من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، الى اجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وادارة المخلفات الصلبة».

وتابعت الوزيرة أن الاجتماع مع مسؤولي البنك، تطرق الى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى، والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية، وتمويل احلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو بالكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.

