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باريس- طهران الوكالات: حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان من أن نافذة زمنية من شهر واحد لاتزال مفتوحة، حتى 6 نوفمبر، للبدء بمباحثات بين الولايات المتحدة وايران بشأن البرنامج النووي والأمن في الشرق الأوسط. ولم ينجح مسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في جمع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والايراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 و24 سبتمبر.

وقال الوزير الفرنسي أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، «نعتبر أن هذه المبادرات التي لم تفض (الى نتيجة) حالياً، لا تزال مطروحة على الطاولة». وتابع «يتعين في الوقت الراهن على ايران وعلى الولايات المتحدة اغتنامها (المبادرات) في وقت محدود نسبياً لأن ايران أعلنت أنها ستتخذ تدابير جديدة لخفض التزاماتها في اتفاق فيينا في بداية نوفمبر ومن شأن هذه التدابير ان تفضي الى مرحلة توترات وتصعيد جديدين». وشدد لودريان على أنه يجب «الاستفادة من المساحة السياسية الموجودة لمحاولة التقدم».

وتصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة في مايو 2018 اثر انسحاب الولايات المتحدة أحادياً من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفرضها عقوبات مشددة على الاقتصاد الايراني. وفي مايو الماضي، توقفت ايران عن تنفيذ عدد من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي بغية دفع الأوروبيين الى مساعدتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية وتصدير نفطها. وأعلنت طهران أنها ستخفض مزيدا من التزاماتها في 6 نوفمبر في حال لم تؤت الجهود الأوروبية ثمارها.

وتعليقا على الهجمات التي استهدفت موقعين لعملاق النفط السعودي «ارامكو» قال لودريان أمام النواب الفرنسيين «نعتبر أن مسؤولية ايران في الهجمات أمر ممكن جداً. في كل الأحوال لا وجود لتفسير آخر معقول».

