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عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة برشلونة الاسباني وقاده مع زميله لويس سواريز الى قلب تأخره أمام ضيفه إنتر الايطالي والفوز 2-1، أول من أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا، الذي شهد فوزا بالغ الصعوبة لليفربول الانكليزي حامل اللقب على ضيفه سالزبورغ النمساوي 4-3.

وشهد اللقاء الاول مشاركة النجم الارجنتيني ميسي أساسيًا رغم أن مدربه إرنستو فالفيردي صرح الاثنين بأنه لن يقوم «بأي مخاطرة» بشأن لاعبه المتعافي من تمدد في عضلات فخذه الأيسر.

وشارك ميسي في صناعة الهدف الذي منح الفوز للنادي الكاتالوني على ملعب «كامب نو»، ليرفع رصيده الى أربع نقاط في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند الالماني بفارق الاهداف، فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتمية في المركز الثالث أمام سلافيا براغ التشيكي. وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مباغت بعدما نفذوا ركلة حرة سريعًا لتصل الكرة الى التشيلي ألكسيس سانشيز، ومنه الى لاوتارو مارتينيز الذي انطلق سريعًا وسط عجز المدافع الفرنسي كليمان لانغليه عن اللحاق به، ليضعها الارجنتيني بيسراه الى يسار الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (2). وعادل سواريز الارقام بهدف رائع بكرة على الطائر بيمناه من على حدود منطقة الجزاء (58). وسجل سواريز هدف الفوز بعدما قام ميسي بفاصل مهاري على الجهة اليسرى ومررها الى الاوروغوياني الذي أفلت من مواطنه المدافع دييغو غودين وأسكنها في الشباك (84).

وفي المجموعة عينها، قاد الظهير المغربي أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند الالماني الى فوز صعب خارج قواعده على سلافيا براغ 2-0، بتسجيله هدفَي اللقاء. وسجل حكيمي، الذي وصل الى دورتموند في صيف 2018 معارًا من ريال مدريد الاسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الاصفر والاسود في دوري الابطال بعد انطلاقه على الجهة اليمنى وصولا الى داخل منطقة الجزاء مراوغًا المدافعين والحارس بطريقة رائعة قبل أن يسكنها بيسراه المرمى (35). وضاعف حكيمي (20 عامًا) النتيجة للضيوف بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليسرى من الفرنسي دان أكسيل زاغادو، انطلق بها المغربي ووضعها بين قدمَي الحارس أوندري كولار (89).

وأهدر ليفربول الإنكليزي حامل اللقب تقدمه بثلاثية نظيفة على ضيفه سالزبورغ النمساوي قبل أن ينقذه المصري محمد صلاح ويسجل له هدف الفوز 4-3، فيما سقط هجوم نابولي الايطالي أمام عقبة مضيفه غنك البلجيكي فعاد متعادلا من دون أهداف ضمن المجموعة الخامسة. وتصدر نابولي الترتيب بأربع نقاط بعد فوزه افتتاحا على ليفربول 2-0، بفارق نقطة عن كل من سالزبورغ وحامل اللقب. وجاء الشوط الاول غزيرا في الاهداف، افتتحه السنغالي ساديو مانيه في فريقه السابق دون أن يحتفل (9).صنع الظهير الايسر أندرو روبرتسون هجمة وصلت الى الظهير الاخر ترنت الكسندر ارنولد عكسها عرضية بعيدة، تابعها الاسكتلندي هدفا ثانيا (25).نجح بعدها صلاح بهز الشباك متابعا رأسية لفيرمينو صدها الحارس (36)، لكن الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان سجل هدف التقليص متلاعبا بالمدافع الهولندي الفذ فيرجيل فان دايك (39). في الثاني، سجل سالزبورغ هدفا رائعا للمهاجم الياباني تاكومي مينامينو بتسديدة يمينية على الطائر (56). دفع بعدها مدرب سالزبورغ بماكينته التهديفية هالاند، فكان له ما أاد بعد ثوان من دخوله، إذ سجل النروجي الشاب هدف التعادل بعد عرضية مقشرة لمينامينو (60).لكن صلاح أعاد ليفربول الى الواجهة بثنائية شخصية وهدف رابع لفريقه بعد تحويله رأسية مقشرة من فيرمينو (69).

وفي المجموعة عينها، صدت العارضة والقائم ثلاث كرات بينها اثنتان للبولندي اركاديوش ميليك مهاجم نابولي الايطالي فاكتفى بنقطة التعادل السلبي في أرض غنك البلجيكي. واستبعد مدربه كارلو أنشيلوتي نجم الفريق لورنتسو انسينيي وترك البلجيكي دريس مرتنز والاسباني فرناندو يورنتي على مقاعد البدلاء، فشارك اساسيا لاعب الوسط المقدوني الشاب اليف الماس وميليك والقادم الجديد المكسيكي هيرفينغ لوسانو.

وسجل المغربي حكيم زياش هدفا رائعا من تسديدة صاروخية ليقود اياكس الهولندي الذي بلغ نصف نهائي النسخة الاخيرة، الى فوزه الثاني على ارض فالنسيا الاسباني 3-0.وبعد هدف زياش (8)، أهدر دانيال باريخو ركلة جزاء للمضيف (25)، قبل ان يؤكد كوينسي بروميس (34) ودوني فان دي بيك (67) النقاط في مباراة خشنة نال فيها فالنسيا 3 انذارات واياكس 6.

وفي المجموعة الثامنة أيضا، سجل المهاجم الشاب المتألق تامي ابراهام هدف الافتتاح ضد مضيفه ليل الفرنسي في يوم عيد ميلاده الثاني والعشرين (22).وبرغم معادلة النيجيري فيكتور اوسيمهين (33)، منح البرازيلي ويليان (78) هدف الفوز لتشكيلة المدرب فرانك لامبارد التي حققت فوزها الاول وتساوت بثلاث نقاط مع فالنسيا بفارق 3 عن اياكس المتصدر.وفي المجموعة السابعة، حقق ليون الفرنسي المتعثر راهنا فوزه الاول على ارض لايبزيغ الالماني بهدفي الهولندي ممفيس ديباي (11) ومارتان تيرييه (65)، رافعا رصيده الى اربع نقاط بالتساوي مع زينيت الروسي الذي تخطى بنفيكا البرتغالي 3-1 باهداف ارتيم دزيوبا (22) وروبن دياس (70 خطأ في مرمى فريقه) والايراني سردار ازمون (78)، مقابل هدف الاسباني راوول دي توماس (85).

