دوليه

«هذه نقاط غالية أمام خصم مباشر. أدركنا أننا سنخسر المباراة إذا تابعنا بهذه الطريقة».

لويس سواريز - برشلونة

«أشرف حكيمي جلس على دراجته النارية وتجاوز الجميع».

أوندري كوديلا سلافيا براغ

«عندما تتقدم بثلاثية، ذهنية الانسان تقول لك إنك ستسجل المزيد، لكنهم خاضوا مباراة جيدة»

محمد صلاح - ليفربول

«كنت في صفوفهم (سالزبورغ) واعرف انهم لا يستسلمون».

ساديو مانيه ليفربول

«لم يكن الفوز مضمونا. قدمنا مستوى رائعا في الشوط الاول. لكن التقدم بثلاثية يعد تحديا، وقد عالجنا الامور بطريقة صحيحة بعد تغيير اسلوبهم».

يورغن كلوب- مدرب ليفربول

«عرفنا أن هذه المباراة قد تكون صعبة. ببساطة توجب علينا أن نكون أكثر نجاعة. هذا كل ما يمكنني قوله عن أداء فريقي».

كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي

«في الشوط الاول كان فالنسيا افضل بكثير، لم ندافع جيدا. لكن في الثاني تحسنا، سجلنا اهدافا جميلة والفوز بثلاثية رائع دوما».

دوني فان دي بيك أياكس

