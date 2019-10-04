دوليه

اكتفت رابطة الاندية الانكليزية في كرة القدم بتغريم نادي ليفربول 200 ألف جنيه استرليني (نحو 246 الف دولار)، بسبب اشراك لاعب غير مؤهل في مواجهة ميلتون كينز دونز الاسبوع الماضي في الدور الثالث من كأس الرابطة. وسيكون نصف هذه الغرامة معلق التنفيذ حتى نهاية موسم 2020-2021. وكان يمكن لعقوبة مفروضة على هذا النوع من الانتهاكات ان تصل الى الاقصاء من البطولة. ولم تكن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا مكتملة.وكان اللاعب البالغ 22 عاما يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته الى ناديه الأصلي هذا الصيف اثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني. ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0 بتشكيلة احتياطية وتأهل الى الدور الرابع ليلتقي أرسنال في مباراة نارية.وجاء في بيان الرابطة «بعد مراجعة شاملة لكل الادلة، قرر المجلس انه لم يكن مناسبا استبعاد النادي من المسابقة بسبب عدد من العوامل المخففة». وقال متحدث باسم ليفربول: «تقبّل النادي الحكم والنتيجة والعقاب المفروضة من قبل الرابطة». وطلب ليفربول في يوليو شهادة الانتقال الجديدة لكن هذه العملية لا يمكن ان تستكمل الا بواسطة الاتحاد الانكليزي، بحسب بطل أوروبا.

