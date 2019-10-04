دوليه

يجد مرسيليا الخامس نفسه أمام فرصة لوقف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا على أميان السادس عشر اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي. واعتقدت جماهير النادي الجنوبي أن فريقها بات على المسار الصحيح بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارة وتعادل في المرحلتين الأوليين، لكنه سرعان ما عاد إلى التعثر بسقوطه في فخ التعادل في المباريات الثلاث الأخيرة مهدرا ست نقاط كانت ستضعه في صدارة الترتيب. وبدا واضحا في المباراتين الأخيرتين تأثر فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش بغياب نجميه فلوريان توفان لإصابة في الكاحل سيغيب بسببها الى أواخر العام الحالي، وصانع ألعابه ديميتري باييت الموقوف أربع مباريات عقب طرده في المباراة ضد مونبلييه في المرحلة السادسة. ويخوض مرسيليا مباراة اليوم في غياب لاعب وسطه الهولندي كيفن ستروتمان بسبب الإيقاف. وعلق فياش بواش على النتائج المخيبة لفريقه في الآونة الأخيرة عقب التعادل مع ضيفه رين 1-1- في المرحلة الماضية: «الدوري صعب هذا الموسم ولا يمكن التنبؤ بنتائج مبارياته. كل الفرق تنافسية ومتقاربة على جدول الترتيب، لكننا أهدرنا فرصتين للتقدم، لكنني أتمنى أن نقدم ردا قويا ضد أميان». ويدرك مرسيليا جيدا أهمية النقاط الثلاث في مباراة اليوم كونها ستخوله التقدم الى المركز الثاني بالتساوي مع أنجيه ونانت مؤقتا، وهو قد يجد نفسه ثالثا عقب نهاية المرحلة كون أنجيه، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف باريس سان جرمان المتصدر، ونانت يخوضان مباراتين قويتين السبت: الأول في ضيافة سان جرمان والثاني باستضافة نيس السادس.

