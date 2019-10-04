دوليه

يسعى ريال بيتيس الخامس عشر إلى تصحيح مساره في الدوري الإسباني عندما يستضيف إيبار الحادي عشر الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة التي تختتم الأحد بقمة برشلونة وضيفه إشبيلية. وحقق ريال بيتيس، عاشر الموسم الماضي، فوزين فقط حتى الآن مقابل تعادلين وثلاث هزائم كانت آخرها مذلة أمام فياريال 1-5 في المرحلة الماضية، وهي ثاني أقسى خسارة له هذا الموسم بعد الأولى التي تعرض لها في كامب نو أمام برشلونة 2-5. وتلقى بيتيس نبأ جيدا بتعافي نجمه الدولي الفرنسي نبيل فقير من الإصابة في فخذه الأيسر، ويتوقع أن يكون سلاحا مهما في خطه الهجومي. وسيدخل إيبار مباراة اليوم بعد فوزين متتاليين هما الأولان له هذا الموسم، مكناه من التخلص من المركز الأخير والارتقاء إلى المركز الحادي عشر بفارق الأهداف أمام أربع فرق آخرها ريال بيتيس.

