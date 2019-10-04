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يتدرب الأزرق اليوم على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب المؤقت ثامر عناد استعداداً لمواجهة الأردن الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين. ووصل وفد المنتخب إلى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس برئاسة رئيس اللجنة الفنية خالد الشمري وضم الوفد 24 لاعباً بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ونال عناد الذي عمل مدرباً مساعداً مع المدرب السابق الكرواتي روميو يوزاك، ثقة اللجنة الفنية في اتحاد الكرة التي اختارته لقيادة الأزرق في هذه المباراة الصعبة والتي قد تحدد بشكل كبير مدى قدرة المنتخب على مواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور الحاسم لمونديال قطر 2022. وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد.

وتدرب لاعبو الأزرق لمدة 3 أيام على ستاد نادي الكويت وشهدت التدريبات استبعاد مهاجم العربي فيصل عجب للاصابة واستدعاء لاعب القادسية عيد الرشيدي.

في المقابل، انتظم المنتخب الأردني في معسكر داخلي استعداداً لمواجهة سنغافورة الودية غداً السبت على ستاد عمان الدولي. والتحق أمس لاعبو الجزيرة بالتدريبات بعد انشغالهم مع فريقهم الذي خسر مباراة الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي أمام العهد اللبناني. وكانت تدريبات «النشامي» شهدت حضور 15 لاعباً فقط في ظل غياب لاعبي الجزيرة والمحترفين الذين سيلتحقون بالفريق بدءاً من بعد غد الأحد.

