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يتواجه في 07:00 مساء اليوم فريقا الكويت وكاظمة على صالة الاول في مباراة كأس السوبر لكرة السلة التي كان من المفترض أن تقام أول من أمس لكنها تأجلت بسبب عطل في الساعة الالكترونية لصالة يوسف الشاهين. واجرى مسؤولو الاتحاد قرعة لتحديد الصالة التي ستحتضن المباراة لتأتي لصالح الكويت. كما تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة السابعة من الدور التمهيدي للدوري تجمعان الجهراء مع القرين في 05:00 مساء، والساحل مع النصر في 07:00 مساء على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر، فيما تأجلت بقية مباريات الجولة لوقت لاحق.

ويشارك الكويت في لقاء السوبر بصفته بطلاً للمسابقات الثلاث (الدوري، الكأس، درع الاتحاد) في الموسم الماضي فيما يشارك كاظمة بصفته صاحب المركز الثالث في نفس البطولات الثلاث بعد اعتذار القادسية صاحب المركز الثاني عن خوض اللقاء. واقيمت مباراة «السوبر» بصورة غير منتظمة في المواسم الماضية حيث فاز الكويت في لقبين والقادسية بلقب.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء اليوم منافسة قوية بين الطرفين قياساً على مستوياتهما التي قدماها في الجولات الثلاث الماضية من عمر الدوري حيث حقق الفريقان الفوز في جميع مبارياتهما حتى الآن.

وكان الابيض تعاقد مع نجمي الجهراء عبدالعزيز ضاري وتركي حمود لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي كما جدد عقد مدربه الالماني المتميز بيتر شومرز، فيما تعاقد البرتقالي مع لاعبي القادسية السابقين احمد سعود وصقر عبدالرضا بالاضافة الى لاعب ارتكاز الشباب محمد الوراد كما تعاقد مع المدرب الصربي ايفان جيرمتش.

