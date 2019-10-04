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وجه لاعب نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق عبدالرحمن الموسى الدعوة لرئيس نادي الكويت خالد الغانم لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام برعاية رئيس مجلس ادارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وذلك على هامش المباراة التي تجمع الأصفر والكويت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الممتاز. من ناحيته، أشاد الغانم باللاعب وما قدمه من عطاء طوال مشواره الرياضي سواء مع الأندية التي مثلها أو المنتخب الوطني وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه الى العمل الاداري أو الفني على صعيد الأندية أو المنتخبات الوطنية.

