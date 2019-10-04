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تنطلق اليوم مسابقة كأس الاتحاد بإقامة 3 مباريات ضمن المجموعة، فيلتقي اليرموك مع الصليبخات على ستاد علي صباح السالم في 06:00 مساءً ، والنصر مع الجهراء على ستاد الصداقة والسلام في التوقيت ذاته، فيما يلعب كاظمة مع الفحيحيل على ستاد عبدالله الخليفة في 08:10 مساءً. وتضم المجموعة الأولى أيضاً فريق القادسية الذي يرتاح في هذه الجولة. وتستكمل منافسات المسابقة غداً السبت بإقامة 4 لقاءات ضمن المجموعة الثانية، فيلعب السالمية مع الكويت على ستاد الكويت في 06:00 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي برقان مع خيطان على ملعب التضامن، ويتواجه التضامن مع الساحل على ستاد ناصر العصيمي في 08:10 مساء غد، ويلعب في التوقيت نفسه الكويت مع العربي على ستاد ثامر.

