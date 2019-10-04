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توقفت مشاركة العداءين الكويتيين يعقوب اليوحة ويوسف كرم عند الدور نصف النهائي لسباقي 110 أمتار حواجز، و400 متر أول من أمس ضمن بطولة العالم لالعاب القوى المقامة في الدوحة.

وحل اليوحة في المركز الرابع لمجموعته بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 13.57 ثانية وهو أقل من رقمه الشخصي بـ 32 جزءاً من ثانية (13.35)، علماً بأن آخر المتأهلين الى السباق النهائي هو الأميركي ديفون ألين الذي قطع مسافة السباق خلال 13.36 ثانية.

أما كرم الذي بلغ هو الآخر الدور نصف النهائي من سباق 400 متر، فلم يتمكن من متابعة السباق بسبب الاصابة التي تعرض لها في ركتبه. ويعتبر الوصول الى هذا الدور انجازاً جيداً للاعبين الوحيدين اللذين يمثلان الكويت في هذا الحدث العالمي، اذ نافس اليوحة وكرم ابطالاً من العيار الثقيل في أم الألعاب وبذلا ما في وسعهما لتمثيل ألعاب القوى الكويتية أفضل تمثيل.

وكان الأميركي غرانت هولواي أحرز ذهبية سباق 110 امتار حواجز في نهائي دراماتيكي شهد سقوط الجامايكي عمر ماكلاود حامل اللقب عند الحاجز

الاخير.

وسجل هولواي 13.10 ثانية متقدما على الروسي سيرغي شوبنكوف بطل العالم عام 2015 الذي يلعب تحت راية محايدة بسبب ايقاف بلاده (13.15 ثانية) في حين جاء الفرنسي باسكال مارتينو لاغارد ثالثا (13.18 ث). وتصدر الاميركي البالغ من العمر 22 عاما وصاحب افضل رقم هذا العام السباق منذ البداية.

