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قال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة مشعل رمضان ان الاتحاد رفع قيمة جائزة المركز الاول لكأس السوبر التي ستقام في 07:00 مساء غد السبت بين الكويت وكاظمة على صالة الأخير، إلى 10 الاف دولار هذا الموسم بعد أن كانت 3 الاف دولار في المواسم السابقة، فيما سيحصل الفريق الخاسر على 5 الاف دولار، إلى جانب رصد جائزة لأفضل لاعب قيمتها 500 دولار.

وأضاف رمضان خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه الاتحاد صباح أمس في مقر اللجنة الأولمبية بحضور مدربي وقائدي الفريقين، أن مهرجان كأس السوبر سيشهد العديد من المفاجآت للجماهير الحاضرة التي من المتوقع أن تملأ صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة خصوصا في ظل عودة المحترفين الذين سيشكلون اضافة كبيرة في الموسم الجديد. وقال : «نعمل في الاتحاد على توفير أفضل الاجواء التنظيمية للاعبين من خلال رصد الجوائز التشجيعية ومحاولة جذب الجماهير للمنافسات، فيما تبقى مسؤولية الاداء الفني على عاتق الاندية نفسها وذلك من أجل رفع المستوى العام للعبة».

وتابع رمضان أن الاتحاد اولى أهمية كبرى لمباراة كأس السوبر نظرا لأنها تأتي في بداية الموسم وهو ما يعتبر تشجيعا لرفع المستوى العام للعبة من جميع الجوانب، متمنياً أن يرقى لقاء الغد إلى المستوى المأمول خصوصا انه يقام بين أفضل فريقين في المواسم الأخيرة. من جانبه، أكد مدرب كاظمة الصربي الكسندر سفينتش أن توقيت اللقاء يحول دون تقديم الفريقين أفضل مستوياتهما لأنه يأتي في بداية الموسم حيث تعمل الفرق جاهدة لتجهيز نفسها لبداية الموسم، وقال : «خسرنا لاعباً مهما هو عبدالله بوفتين الذي انتقل إلى الكويت فيما يحتاج بديله محمد قاسم الذي تعاقد معه البرتقالي اخيرا بعض الوقت للتأقلم مع الفريق الامر الذي سيؤثر على المستوى العام للمباراة»، مشيداً بجهود مدرب الأبيض التونسي خالد بلعيد الذي استطاع أن يقود الكويت إلى العديد من البطولات في المواسم الاربعة الماضية التي تولى بها مسؤولية الجهاز الفني للفريق. واتفق بلعيد مع نظيره الصربي أن الفريقين لن يكونا بأفضل جهوزيتهما نظراً لأن المباراة تقام في بداية الموسم، لكنه أكد في الوقت ذاته أن اللقاء سيشهد ندية واثارة كونه يجمع أفضل فريقين في الكويت اخيرا، مشيراً إلى أن وجود المحترفين سيمنح اللعبة دافعاً كبيراً وسيطور المستوى الفني بأفضل شكل. ورأى قائد كاظمة عبدالعزيز شاكر أن البرتقالي سيكون جاهز للمباراة نظراً لأن 5 من لاعبيه كانوا في صفوف المنتخب خلال مشاركته الأخيرة في البطولة الأسيوية وهو ما يمنح الفريق أفضلية على منافسه، متوقعاً أن تشهد المباراة منافسة كبيرة كون الفريقين يضمان أفضل العناصر في اللعبة.

بدوره، أكد لاعب الكويت سلطان خلف أن الفريقين سيقدمان أفضل مستوياتهما في اللقاء الذي من المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة كما هي حال مواجهات الطرفين، مؤكدا أن الأبيض يحتاج بعض الوقت ليكون بأفضل مستوياته.

