محلية

أشاد رئيس نادي برقان هملان الهملان بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس واعضاء الاتحاد الاردني لكرة اليد والتي أثمرت عن نجاح كبير لبطولة الأمير فيصل بن فهد الـ 35 للأندية العربية أبطال الدوري التي اختتمت في عمان أمس وأحرز برقان المركز الرابع فيها.

وتوجه الهملان بالشكر لكل الجهات التي اسهمت في هذا التنظيم، مؤكداً أن هذا التجمع الرياضي يوطد العلاقات الأخوية بين أبناء الوطن العربي. وتابع: «الجماهير استمتعت بالمباريات المثيرة والجميلة التي شهدتها البطولة، بالإضافة الى المشاركة النسائية التي تعتبر دعماً كبيراً لدور المرأة في المجال الرياضي».

وأثنى الهملان على دور امين السر رئيس جهاز كرة اليد في النادي أنور العتيبي والجهود الكبيرة التي بذلها لتسهيل مهمة الفريق، ممتدحاً الدور الكبير لمدرب الفريق محمد مسعودان واللاعبين «الذين كانوا أبطالاً وقدموا عروضاً قوية في مشاركتهم الخارجية الأولى». كما توجه الهملان بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ومديرها د. حمود فليطح على الدعم الكبير لكل الاندية والاتحادات، والحرص على مشاركات ناجحة في البطولات الخارجية، لافتاً إلى أن المشاركة في البطولات العربية تسهم في تطوير مستوى اللاعبين واكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك مع اندية ذات مستوى عال.

