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تنطلق يوم غد بطولة الاتحاد الأولى للناشئين والشباب للكراتيه وهي البطولة الثانية التي ينظمها اتحاد اللعبة للموسم الحالي 2019-2020 وتستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الحالي، حيث تشمل على منافسات كاتا وقتال فردي وجماعي.

واستعدت اللجان العاملة في الاتحاد لانطلاق البطولة الأولى، والتي يحرص مجلس الادارة على ظهورها بالصورة التي تليق باللعبة خاصة وان المنافسة في مرحلتي الناشئين والشباب تتسم دائما بالقوة والندية. وكانت بطولة الاتحاد الاولى للاشبال اختتمت الثلاثاء الماضي واحرز لقبها نادي الكويت بحصوله على 12 نقطة فيما جاء التضامن بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط وحل اليرموك ثالثا وله تسع نقاط والساحل رابعا برصيد ثمان نقاط.

وشارك في البطولة 75 لاعبا يمثلون 11 ناديا، وفي اليوم الختامي كرم رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد الفرق الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى.

