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اعتلى الأهلي صدارة الدوري المصري بعدما حقق فوزا كبيرا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة الثانية للبطولة.

وقدم الأهلي عرضا مميزا ترجمه لرباعية جاءت عن طريق رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان. على الجانب الآخر ظهر الإنتاج بصورة سيئة للغاية في الكثير من فترات اللقاء رغم أنه في البعض الآخر هاجم بقوة وأهدر عدة فرص محققة بغرابة شديدة كانت كفيلة بتغيير النتيجة. الأهلي رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة انتظارا لإكمال مباريات الجولة الثانية فيما توقف رصيد الإنتاج عند 3 نقاط في المرتبة التاسعة.

بدأ الأهلي اللقاء ضاغطا وكاد أن يتقدم في الدقيقة 3 بعد تمريرة من مجدي أفشة إلى أجايي على حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة أرضية مرت بجوار القائم بقليل.

وترجم الأهلي تفوقه في الدقيقة 25 بعد بينية رائعة من أفشة إلى صبحي داخل منطقة الجزاء لينفرد الاخير ويسدد في الشباك. وواصل الأهلي هجومه وسط انهيار الإنتاج الحربي قبل أن يهدر فرصة محققة عن طريق دياورا الذي وصلته الكرة على بعد خطوات من المرمى وبدون رقابة ليسدد فوق العارضة مهدراً فرصة التعادل. وفي الشوط الثاني بدأ الإنتاج مهاجما وسقط أيمن أشرف لتصل الكرة إلى أحد لاعبي الفريق العسكري الذي سدد رأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات لكن الحارس محمد الشناوي تعملق وتصدى للكرة التي عادت لممادو تياس الذي سدد خارج المرمى رغم سقوط الحارس على الأرض وعدم وجود أي مدافع معه. وتسببت تلك الهجمة في انتفاضة اهلاوية ليسجل الشحات الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 56 وفي الدقيقة 69 مرر علي معلول إلى أجايي الذي حول الكرة إلى الشباك بسهولة. وواصل الأهلي سيطرته على المباراة ونجح وليد سليمان في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 87 بعد استقبال تمريرة من الشحات في منطقة الجزاء. وفي لقاء آخر حقق المصري فوزا مثيرا بنتيجة 3-1 على الإسماعيلي. وتقدم المصري بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق سعيد سانبوري من ركلة جزاء قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 34 أيضا من ركلة جزاء. وتمكن اللاعب محمد الشامي من تسجيل هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وقبل صافرة نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثالثة لفريق المصري ليسددها أحمد ياسر بنجاح. وبتلك النتيجة وصل فريق المصري للنقطة الرابعة في وصافة الترتيب بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز العاشر.

