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يبدو أن قدر مدينة صباح الأحمد أن تكون مدينة منكوبة في ظل إهمال أجهزة الدولة لها بعد سنوات من الوعود الحكومية والكلام المعسول حولها في الإعلام والذي جعل أهاليها يحلمون بها كمنطقة نموذجية متطورة في أقصى جنوب الكويت.

وفضلاً عن وعورة الطرق ونقص خدمات البنية التحتية في هذه المدينة، فإنها تعرضت العام الماضي إلى نكبة كبيرة تمثلت بغرقها أثناء موسم الأمطار وتدخل فرق الحرس الوطني والجيش لإخلاء بعض سكانها ومساعدتهم في هذه الكارثة، وكان من أسباب هذه الكارثة هو عدم وجود بنية تحتية خاصة بتصريف الأمطار بشكل سليم!

وبحسب ما ذكر في احدى الصحف قبل يومين فإن المنطقة معرضة للكارثة مرة أخرى، وذلك بسبب رفض ديوان المحاسبة ترسية الممارسة الخاصة بمضخات وأنابيب نقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحل مشكلة الأمطار وتجمعات المياه في هذه المنطقة.

وتعود الأسباب إلى وجود خلافات بين ديوان المحاسبة ووزارة الأشغال حاول بعض التفاصيل الدقيقة في تنفيذ المناقصة وهو ما قد ينذر بتعطل المشاريع وبالتالي قرب وقوع خطر كبير على سكان المنطقة، ولا يتحمل ديوان المحاسبة هذه الاشكالية فهو لديه اعتراضات فنية ومالية وجيهة على تفاصيل المناقصة، بل يتحملها مسؤولو الأشغال لعدم انجاز المناقصة وفق متطلباتها الصحيحة.

قدرنا في الكويت اليوم أن نعيش بين نارين، نار الإهمال الذي يضرب مشروعات الدولة الكبرى، والذي تسبب به بعض المسؤولين المتقاعسين عن أداء أعمالهم وواجباتهم، ونار البيروقراطية التي تعطل الكثير من المشروعات المهمة بسبب جهل الكثير من المسؤولين أيضاً بآليات وقوانين العمل في الدولة وطرق ترسية المناقصات وغيرها.

إننا نشد على يد البرلمان أن يلتفت إلى هذه المشكلة التفاتةً حقيقيةً ويطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع ملف الأمطار، وهذه الإجراءات يجب أن تكون على الأرض لا على صفحات الجرائد و«المانشيتات».

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