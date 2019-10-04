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بكين كونا: سجل الرحالة والدراج الكويتي عبدالمحسن البغلي انجازا رياضيا جديدا للكويت بعد أن قطع بدراجته النارية 11 ألف كيلومتر داخل الصين خلال 32 يوما ليصبح أول دراج عالمي يقطع الصين من حدودها مع باكستان الى حدودها مع نيبال.

وقال الرحالة البغلي في تصريح لـ«كونا» أمس انه بدأ رحلته الى الصين عبر معبر «كونجراب» على الحدود الغربية مع باكستان ليجوب عددا من المناطق والأقاليم الصينية وصولا الى معبر «جايرونج» على الحدود مع نيبال. وأضاف انه رفع علم الكويت في أبرز المناطق والمعالم في الصين ومنها سور الصين العظيم ومجسم «طفل الأرض» في منطقة قويتشو وكذلك عند معبر «كومولانجما» في التبت وهو اعلى طريق في الصين بارتفاع 5280 متراً من سطح البحر والقريب من المدخل المؤدي إلى قمة افرست حيث تقل به نسبة الأكسجين بشكل كبير. وذكر الرحالة البغلي انه قام بتوثيق هذه الأحداث على موقع خرائط غوغل كأول دراج عالمي يرفع علم بلاده في هذه المناطق والمعالم التاريخية بعد ان قطع 11 الف كيلومتر خلال 32 يوما داخل الأراضي الصينية مبينا ان رحلته التي بدأها من الكويت في أواخر يوليو الماضي استغرقت 65 يوما حيث قطع بها حتى الان 16500 كيلومتر. وانطلق الرحالة البغلي من الكويت مرورا بالسعودية ثم إلى الإمارات قبل أن يركب العبارة من مدينة الشارقة الى ميناء بندر عباس في إيران ليتوجه بعدها الى منطقة زهدان على الحدود الإيرانية الباكستانية وصولا الى معبر «كونجراب» - بوابة الصين الغربية.

