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أوضحت إدارة الارصاد الجوية أن تقدم المرتفع الجوي من غرب البلاد يؤدي الى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وتراجع الرطوبة النسبية. وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ«كونا» ان الرياح تتحول اليوم وغدا من جنوبية شرقية الى شمالية غربية وتكون خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأضاف القراوي ان الطقس نهار اليوم حار والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 41 و43 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و4 اقدام. واشار الى ان الطقس المتوقع مساء سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية. وذكر القراوي ان الطقس المتوقع نهار غد السبت سيكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية.

