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على الرغم من أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات قد تساعد على فقدان الوزن بسرعة، فان لها تأثيرات متفاوتة على المؤشرات الصحية التي يمكن أن تسهم في خطر الاصابة بأمراض القلب، وذلك وفقاً لتوصيات جديدة أصدرتها الجمعية الوطنية للدهون في الولايات المتحدة. واستناداً الى مراجعة لأبحاث حالية تؤكد التوصيات بعض مزايا نظام الكيتو الغذائي، وهو حمية منخفضة الكربوهيدرات، بما في ذلك كبح الشهية وخفض مستويات الدهون والسكر في الدم لدى المصابين بداء السكري. لكن نظام الكيتو الغذائي يرتبط أيضاً بارتفاع الكوليسترول «الضار» الذي يمكن أن يتراكم في الأوعية الدموية ويؤدي الى تجلط الدم. كما ذكرت التوصيات، أنه على مدار 6 أشهر قد يفقد الناس وزناً أكبر مع الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، مثل أتكينز والكيتو وساوث بيتش، ولكن بعد عام يماثل فقدان الوزن مع هذه الوجبات ما يمكن أن يحققه الأشخاص من خلال الأنظمة الغذائية التي تسمح بتناول مزيد من الكربوهيدرات. وأكدت أن الالتزام بالحميات منخفضة الكربوهيدرات قد يكون صعباً للغاية مع مرور الوقت وقد يستبعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تفيد القلب والأوعية الدموية. ويفقد بعض من يتبعون حمية الكيتو وزناً أكثر مرتين أو ثلاث مرات ممن يتبعون عادات غذائية مختلفة، لكن الكثير من هذا يعتمد على نتائج قصيرة الأجل. وأفادت التوصيات أن الأشخاص الذين قد يستفيدون من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر يشملون المصابين بداء السكري والذين يعانون من مستويات عالية من الدهون الثلاثية في الدم.

وحذرت التوصيات المرضى الذين لديهم تاريخ مع ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل خطير من اتباع حمية الكيتو والأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

