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نفت الهيئة العامة للبيئة صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن رصد تلوث مستمر لمياه الشرب. وقالت الهيئة في بيان لها امس إن هذا الخبر عار تماما عن الصحة، مؤكدة ان النتائج التي استندت إليها المعلومة اعتمدت على معلومة ترجع الى سنة 1984 وليس الآن كما هو موضح في البوابة البيئية الرسمية (بيئتنا). وأضافت ان جودة المياه منذ ذلك الحين مطابقة للمعايير الدولية، موضحة ان للكويت مكانة متقدمة في تقييم جودة المياه حسب ما أشارت إليه الإحصائيات في آخر عامين 2017 و2018. واشادت الهيئة بجهود وزارة الكهرباء والماء وعرضها الحقائق على المجتمع من باب الشفافية، لافتة الى انه في حال وجود أي متغيرات أو مستجدات عن جودة المياه سيتم الإعلان عنها في حينها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

