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سنية محمد الجيران، أرملة ناصر محمد الشايع 85 عاماً شيعت، الرجال: ديوان الشايع الروضة، ق3، ش39، م12، ت: 99020888، النساء: حطين، ق4، ش411، م34

وسميه عباس عبدالله، زوجة نجف محمد جمشير 67 عاماً شيعت، الرجال: الجابرية، حسينية البلوش، ق11، ت: 67678572، النساء: الرميثية، حسينية أم البنين

عبدالله مبارك مزعل المزعل 58 عاماً شيع، الرجال: الشعب، ق4، شارع عبدالله السعد اللوغاني، م12، ديوان المزعل، ت: 99225267، النساء: الخالدية، ق1، شارع غزة، م45 B، ت: 99980504

محمد عبدالله الخارجي 55 عاماً شيع، الرجال: الرميثية، ق9، ش94، م23، ت: 90084929، النساء: سعد العبدالله، ق11، ش172، م21

نشمية عبدالله ناصر، أرملة حمد محمد الهاجري 94 عاماً شيعت، الدعية، ق3، ش34، م2، ت: 60401010

حسين محمد عبدالله الكندري 79 عاماً شيع، الرجال: ديوان الكنادره، الشعب، ق4، ش40، ت: 97873049، النساء: الفيحاء، ق4، شارع حمد المشاري، م4، ت: 66788622

عبدالكريم دويك الفضلي 90 عاماً شيع، الرجال: جنوب الصباحية، قاعة الراية، ت: 99719060، النساء: العقيلة، ق3، ش332، م455، ت: 94994440

مليحة عبدالله محمد عبدالرزاق 60 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الرقعي، مسجد الامام المهدي، ت: 60705423، النساء: الصليبخات، ق2، ش105، م16

سلوى محمد علي أحمد الشواف، زوجة معروف خميس محمود الزعابي 53 عاماً التشييع الثامنة والنصف من صباح اليوم، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، ت: 97979078، النساء: سلوى، ق6، ش8، م8، ت: 99655141

إنا لله وإنا إليه راجعون