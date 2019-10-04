دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم بحبس مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة الانتماء لتنظيم «داعش» في سورية والقتال معه ووقف تنفيذ عقوبة والده لصدور الحكم الغيابي بحقه.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس ابنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش» في سورية والقتال معه.

وتتلخص الواقعة لدى قيام المتهم الأول (الأب) بالتوجه الى تركيا والدخول عبرها الى سورية والالتحاق بتنظيم «داعش» والقتال معه، وما ان علم المتهم الثاني (الابن) بفعل والده حتى لحق به يبحث عنه، وبعد دخوله الأراضي السورية عبر تركيا والتوجه الى مكان تواجد تنظيم «داعش» والسؤال عن والده تم ضبطه من التنظيم رغم ان والده أحد قادة التنظيم، وأُجبر على مشاركتهم بالقتال معهم، الا انه وبدخول القوات الروسية الى سورية استطاع الهرب ودخول الأراضي التركية، وقام بتسليم نفسه الى السلطات الأمنية التي اعادته الى الكويت.

