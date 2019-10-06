أول النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين للانتصارات الخالدة في حرب السادس من اكتوبر مستذكرا سموه هذه الملحمة المجيدة التي شهدت امتزاج الدماء الكويتية والمصرية وجسدت بصورة جلية الروابط الوثيقة والتاريخية والوطيدة التي تجمع الكويت وجمهورية مصر العربية متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين لانتصارات حرب السادس من اكتوبر متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا إعصار ميتاج الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من جمهورية كوريا راجيا سموه للضحايا الرحمة آملا أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا إعصار «ميتاج» الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من جمهورية كوريا راجيا سموه رعاه الله للضحايا الرحمة. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

