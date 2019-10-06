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أول النهار

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ممثل سمو الأمير سمو رئيس الوزراء عاد إلى البلاد بعد المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة


عاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى البلاد امس بعد أن ترأس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.


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