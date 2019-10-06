أول النهار

كوالالمبور - (كونا): سلم سفير الكويت بكوالالمبور د. حمد بورحمه أوراق اعتماده لملك ماليزيا عبدالله شاه وسط مراسم رسمية بالقصر الوطني.

وقال السفير بورحمه لـ (كونا) إنه نقل لملك ماليزيا تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتمنياته للعلاقات بين البلدين المزيد من الازدهار والتقدم.

وأفاد بأن ملك ماليزيا حمله أيضا تحياته إلى سمو أمير البلاد وأعرب عن أمله في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وأشاد السفير بورحمه بالعلاقات التاريخية وأواصر الصداقة المشتركة المتميزة بين الكويت وماليزيا موضحا أن العلاقات تتميز بالتنسيق من خلال المنظمات الدولية المتخصصة واللقاءات الثنائية المستمرة بين كبار المسؤولين.

كما أعرب عن تطلع الكويت إلى نقل آفاق التعاون والمصالح المتبادلة إلى مستويات أعلى وبما يحقق رغبة قيادتي البلدين. وحضر حفل تسليم أوراق اعتماد القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت بماليزيا المستشار محمد المطيري.

