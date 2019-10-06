أول النهار

فيينا - (كونا): سلم سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي يوم الجمعة اوراق اعتماده للرئيس الهنغاري يانوش ادير في العاصمة بودابست. وقال السفير العسعوسي لـ (كونا) عقب تسليمه اوراق اعتماده ان رئيس هنغاريا أشاد خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية مثمنا قوة ومتانة روابط الصداقة والعلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت وهنغاريا. واكد السفير العسعوسي حرص الكويت على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين معربا عن التطلع الى تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو آفاق ارحب.

وأضاف أنه نقل الى رئيس هنغاريا خلال اللقاء تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما له بموفور الصحة ولشعب هنغاريا كل التقدم والازدهار.

